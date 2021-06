Anteprima: svelato il primo ibrido elettrico plug-in di Lexus

editato in: da

Lexus ha presentato in anteprima il nuovo NX, il modello dotato del primo propulsore ibrido elettrico plug-in del marchio di lusso del gruppo Toyota. Rispetto alla generazione precedente, sono stati introdotti miglioramenti dinamici che offrono un’esperienza di guida ancora più gratificante.

Il nuovo Lexus NX va a sostituire un modello che ha riscosso grande successo in Europa, dove a partire dalla sua introduzione nel 2014, ha venduto più di 170.000 unità, contribuendo in maniera decisiva alla straordinaria crescita del brand giapponese nel Vecchio Continente.

Lexus, protagonista di recente di una prova di congelamento estremo per la LC Convertible, cabrio guidata dodici ore a -18 gradi, per consolidare i risultati ottenuti negli ultimi sette anni, ha voluto fornire un nuovo prodotto ai clienti che al giorno d’oggi si aspettano sempre di più dal proprio veicolo. Per questo la Casa giapponese ha effettuato una riprogettazione totale di NX, creando una vettura che rappresenta il massimo in fatto si sicurezza, comfort e praticità.

Il brand di lusso del gruppo Toyota che ha da poco stabilito un nuovo record di autonomia con la Mirai a idrogeno, ha sposato il concetto “Vital and Tech” che coniuga l’agilità dinamica di un’automobile con l’uso delle tecnologie più avanzate: così facendo ha compiuto il primo passo verso la trasformazione del marchio.

“Il nuovo NX è progettato per soddisfare i diversi stili di vita dei clienti di tutto il mondo – ha dichiarato l’ingegnere capo del progetto Takeaki Kato – lo fa attraverso un rinnovamento completo dei suoi punti di forza principali, tra cui l’elettrificazione, il design, le performance di guida e le tecnologie avanzate per ampliare il suo fascino”.

Nel design del nuovo NX che ha mantenuto la sua solita qualità d’avanguardia con un look più maturo, sofisticato e muscoloso, è stata integrata l’iconica griglia a clessidra Lexus. Le carreggiate anteriori e posteriori sono più larghe e danno una maggiore presenza su strada, mentre il posteriore è caratterizzato da nuove luci a forma di “L” con un’illuminazione che abbraccia tutta la larghezza del veicolo.

L’ultima generazione di NX rappresenta il primo ibrido elettrico plug-in di Lexus, con 306 Cv di potenza: il modello garantisce fino a 63 km di autonomia di guida EV ed emissioni di CO2 inferiori a 40 g/km. Dopo l’anteprima ufficiale del 12 giugno, il nuovo NX entrerà a far parte del listino Lexus e verrà introdotto nel mercato europeo durante nell’ultimo trimestre del 2021.