Anteprima: nel 2023 arriva l’inedita baby-Jeep

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Svelata la baby Jeep elettrica

Lo scorso mese di marzo, in occasione della presentazione del piano strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis, il CEO Carlos Tavares ha mostrato le immagini del primo SUV Jeep 100% elettrico, un nuovo tassello delle numerose iniziative intraprese dal brand a livello globale che mirano alla completa elettrificazione della propria gamma di SUV.

Questo nuovo SUV Jeep totalmente elettrico sarà lanciato all’inizio del prossimo anno, andando così ad ampliare l’offerta del brand, e rappresenta un nuovo passo verso la “Zero Emission Freedom” (Libertà a zero emissioni), concetto alla base della “vision” di Jeep. Nei prossimi mesi avremo sicuramente maggiori informazioni sul BEV Jeep, che saranno diffuse direttamente dalla Casa. Per oggi dobbiamo accontentarci di alcuni rumors trapelati.

Le foto spia della nuova baby Jeep elettrica

Manca poco al debutto della nuova elettrica di Casa Jeep, come è stato annunciato nei mesi scorsi. L’auto infatti verrà lanciata sul mercato nella primavera del 2023 e alcune ore fa è stata avvistata per la prima volta su strada. Il nuovo piccolo SUV di Stellantis è stato fotografato “in segreto”, ancora non abbiamo molte informazioni a riguardo, per esempio non sappiamo nemmeno il nome della mini Jeep, ma l’estetica è già chiara.

La vettura è stata avvistata dai fotografi spia mentre girava le scene dello spot pubblicitario, in effetti è proprio come la immaginavamo, perché le stesse immagini erano state mostrate a marzo, quando il CEO Carlos Tavares aveva anticipato l’arrivo dell’elettrica di Jeep già previsto per il 2023. È certamente questa la versione definitiva, appare con livrea gialla e dettagli neri, e con il dettaglio della piccola “E di elettrico” sulla griglia anteriore, elemento distintivo presente pressoché su tutti i veicoli Jeep.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il debutto dell’auto potrebbe avvenire in occasione del Salone di Parigi il prossimo ottobre, ancora non è certo, ma senza dubbio le vendite inizieranno a partire dalla prossima primavera, a 2023 inoltrato.

L’estetica dell’auto

Dalle immagini che vediamo possiamo dire che il piccolo SUV appare ben proporzionato e con un look piacevole e armonioso, senza forzature estetiche e stile sopra le righe, che va di moda oggi. Come accennato, all’anteriore troviamo la classica mascherina Jeep, composta in totale da sette feritoie verticali e ai lati sono stati posizionati fari sottili. Sul paraurti una parte in plastica grezza abbastanza corposa, una modanatura in grigio è stata posta alle estremità.

Molto robusto l’aspetto del cofano, nonostante le dimensioni ridotte della nuova Jeep elettrica, presenta due nervature laterali che confluiscono nelle due estremità della mascherina. Portellone verticale, all’altezza dei due fanali è stata posizionata una sporgenza con un motivo luminoso “geometrico”. Come già detto, la piccola lettera “E” in azzurro la troviamo al frontale, ma anche al posteriore, e sta a indicare la propulsione elettrica.

La gamma

La nuova piccola della Casa presenta una lunghezza inferiore rispetto alla sorella Renegade a listino, sarà la prima Jeep in assoluto a inserire in gamma anche una versione completamente elettrica. Sarà realizzata usando come base la piattaforma CMP di PSA, che oggi fa parte di Stellantis insieme a FCA, e che viene usata già per molti altri modelli del Gruppo, come il SUV di grande successo Opel Mokka, ma anche DS 3 Crossback, Peugeot 2008.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Non vi sarà a listino solo la versione elettrica, ma anche quella con motore 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri con potenze differenti e insieme alla tecnologia mild hybrid a 48 volt. L’auto sarà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia, insieme ad altri due crossover Fiat e Alfa Romeo che condivideranno la stessa piattaforma e che arriveranno sul mercato tra il 2023 e il 2024.