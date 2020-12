Annunciata la nuova versione della Hyundai Tucson

editato in: da

Hyundai Tucson, le prime immagini del nuovo SUV

Nella primavera del prossimo anno arriverà sul mercato la nuova versione della Hyundai Tucson con motorizzazione ibrida plug-in, la Casa ha svelato nuovi dettagli sull’auto best seller, che con questa novità offrirà la più ampia gamma di propulsori elettrificati della sua categoria.

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe, ha affermato: “Il powertrain plug-in hybrid rappresenta una nuova pietra miliare nella gamma Tucson. Con le opzioni mild-hybrid benzina e diesel, hybrid e plug-in hybrid, la nuova Tucson offre la più ampia gamma di powertrain elettrificati nel proprio segmento. Questa è la dimostrazione più recente dell’impegno di Hyundai verso la mobilità elettrificata”.

La nuova Hyundai Tucson (le prime immagini le abbiamo viste a settembre) plug-in hybrid è equipaggiata con un powertrain potente e efficiente: il nuovo sistema è basato sul motore di terza generazione 1.6 T-GDi Smartstream, abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW, con una coppia massima di 304 Nm e una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh. La potenza totale erogata è di 265 CV e la coppia massima di 350 Nm. Il motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) gestito attraverso il sistema “shift-by-wire” e alla trazione integrale di serie.

Il nuovo sistema plug-in hybrid offre massima efficienza nei consumi di carburante e un elevato divertimento alla guida. Come per tutti i veicoli ibridi, alle basse velocità l’auto è spinta solo dal motore elettrico, la guida è silenziosa, fluida e a zero emissioni. Premendo il pulsante dedicato, il guidatore può decidere spontaneamente di passare alla guida elettrica, un gran vantaggio che deriva dall’autonomia completamente a zero emissioni di oltre 50 km.

La batteria è stata posizionata nel sottoscocca in maniera funzionale, per offrire comunque interni molto spaziosi a bordo di nuova Hyundai Tucson plug-in hybrid. Inoltre, l’ampiezza del bagagliaio è stata incrementata rispetto alla generazione precedente. La trazione integrale è di serie con la tecnologia 4WD HTRAC di Hyundai e un selettore Terrain Mode, per una guida sicura anche su terreni impervi.

La nuova Hyundai Tucson ibrida plug-in presenta un design all’avanguardia che integra linee, angoli e forme taglienti, oltre alle caratteristiche Parametric Hidden Lights. All’interno troviamo una serie di funzionalità tecnologiche orientate alla persona, tra cui il cluster digitale da 10,25’’ senza alloggiamento e un display centrale AVN (Audio Video Navigation) da 10,25’’ dotato dei servizi telematici connessi Hyundai Bluelink.

Tucson di ultima generazione è uno dei veicoli più sicuri sul mercato oggi, grazie ai sistemi di guida assistita e alle funzionalità di sicurezza attiva ai vertici della categoria. Tante sono anche le caratteristiche che contribuiscono a migliorare la visibilità, proteggendo gli occupanti, prevenendo collisioni. Nuova Tucson plug-in hybrid sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2021.