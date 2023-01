Anche Alfa Romeo cede all’elettrico: arriva la prima auto

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il primo modello elettrico di Alfa Romeo

Gli argomenti di cui parliamo più spesso negli ultimi tempi – per quanto riguarda chiaramente il settore automobilistico – sono senza dubbio il caro benzina, che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese ormai da un anno, ma anche la transizione energetica e i veicoli elettrici.

Le Case automobilistiche si stanno sempre più muovendo in questo ambito, quello delle motorizzazioni alternative, che possono diventare la scelta di molti, visti anche i prezzi della benzina e del diesel in Italia. Viaggiare in elettrico potrebbe far risparmiare denaro, ma oggi ci sono ancora alcuni scogli da superare, tra cui i costi dell’energia, la carenza di colonnine di ricarica sul territorio nazionale, la poca autonomia di alcuni veicoli elettrici e i prezzi di listino ancora troppo elevati per le vetture a zero emissioni.

In questo scenario, c’è comunque chi avanza nel passaggio all’elettrico e mostra con orgoglio i modelli che saranno prodotti nei prossimi anni. Tra queste realtà c’è anche Alfa Romeo, vediamo quali sono i programmi futuri della Casa di Arese.

La prima auto elettrica di Alfa Romeo

Non è certamente la prima volta che parliamo della volontà del Biscione di produrre auto elettriche in un futuro non così lontano. Oggi possiamo dire di avere la conferma. Alfa Romeo ha presentato e lanciato sul mercato il suo nuovo SUV Tonale, primo modello ibrido, ottenendo un gran successo. Oggi pare quasi certo che nel 2027 arriverà la prima auto elettrica, di grandi dimensioni, ma non necessariamente un SUV.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi di Alfa Romeo c’è quello di arrivare al 40% delle vendite globali del brand al di fuori dell’Europa entro il 2030, crescendo rispetto al 18% del 2021. Per poter raggiungere questo traguardo, il Biscione dovrebbe entrare nel cosiddetto segmento E, quello delle vetture più grandi – dove vengono generati i profitti più alti – e si sta preparando a farlo.

Le parole del CEO

Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha rilasciato un’intervista ad Automotive News negli USA per parlare del lancio di Tonale, occasione durante la quale ha dichiarato che la Casa automobilistica italiana sta lavorando già oggi alla realizzazione di un nuovo veicolo 100% elettrico di segmento E creato sulla piattaforma STLA Large.

Pare che l’arrivo della nuova elettrica di grandi dimensioni Alfa Romeo sia previsto per il 2027. Non è ancora stato svelato il tipo di carrozzeria, non sappiamo quindi se sarà un SUV oppure no, ma lo scopriremo. Sarà fondamentale il fattore aerodinamico, lo ha dichiarato il CEO. Durante il 2025 saranno svelati le nuove idee di design e il tipo di carrozzeria.

Negli obiettivi di Alfa Romeo c’è quello di diventare un brand in grado di vendere solo ed esclusivamente auto elettriche entro il 2027. Il prossimo anno arriverà la prima elettrica, la piccola crossover che verrà realizzata nello stabilimento di Stellantis in Polonia e che deriverà dalla Jeep Avenger, la nuova creatura presentata poco fa.

Secondo quanto ha dichiarato lo stesso CEO Imparato, i nuovi modelli elettrici di Alfa Romeo saranno sportivi, e questa sarà una delle chiavi del loro successo, oltre che un elemento insito nel loro DNA. Verrà utilizzata infatti una piattaforma a 800 volt, con tempi di ricarica molto brevi (probabilmente 18 minuti al massimo) e una potenza eccezionale, compresa tra i 350 e gli 800 cavalli. Alfa Romeo potrebbe anche realizzare le sue famose versioni Quadrifoglio in elettrico, arrivando a sprigionare fino a circa 1.000 cavalli, potenza eccezionale. Non ci resta che attendere gli sviluppi.