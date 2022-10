Si amplia la famiglia delle auto ibride di lusso

Fonte: Ufficio Stampa Bentley Bentley svela le due nuove Bentayga ibride: S Hybrid e Azure Hybrid.

Bentley ha deciso di ampliare la sua famiglia di auto ibride di lusso con l’aggiunta di due nuovi modelli Bentayga, ognuno con un focus diverso ma entrambi caratterizzati dalla solita, eccezionale e proverbiale attenzione ai dettagli che contraddistingue la Casa di Cricklewood.

Bentley lancia due nuovi modelli ibridi

Le due nuove Bentayga sono la S Hybrid e la Azure Hybrid: con queste aggiunte, adesso nella gamma di modelli presenti all’interno del listino Bentley la metà delle auto ha un propulsore ibrido. Un grande passo in avanzi per l’azienda britannica che da anni ha iniziato il processo votato all’elettrificazione.

Entrambi i modelli sono dotati di un motore benzina V6 unito a un propulsore elettrico e a una batteria da 18,0 kWh: l’intero sistema offre notevoli prestazioni, unendo la silenziosità della modalità EV a zero emissioni all’emozione della guida a tutto gas del potente motore Bentley.

Sia la Bentayga S Hybrid che la Azure Hybrid sono in grado di percorrere circa 43 chilometri in modalità EV a zero emissioni ed entrambi i modelli offrono le straordinarie prestazioni senza sforzo che i proprietari di una Bentley si aspettano dalle auto della Casa britannica che nel corso dell’anno ha presentato la Bentayga Extended Wheelbase, il nuovo SUV della categoria luxury.

La potenza della nuova Bentayga S Hybrid

La Bentayga S Hybrid segue la strada già tracciata da un esemplare precedente della gamma Bentley, la Flying Spur S Hybrid: i clienti hanno la possibilità di assecondare tutta la loro passione per le prestazioni sportive godendosi un’auto con un design straordinario e un propulsore elettrificato.

La potenza combinata tra il motore a benzina TFSI V6 da 3,0 litri e il motore elettrico da 100 kW è pari a 462 Cv. Le prestazioni sono eccezionali: la S Hybrid può raggiungere la velocità massima di 254 km/h. Come la Bentayga S, anche la S Hybrid offre una guida coinvolgente, ancora di più andando ad attivare la modalità Sport.

Bentayga Azure Hybrid: eleganza e comfort

La Bentayga Azure Hybrid, pur garantendo le stesse prestazioni della “sorella” S Hybrid, ha come priorità il benessere e il comfort degli occupanti del veicolo, andando così a rendere l’esperienza di viaggio rilassante e confortevole a prescindere dalla distanza da percorrere.

La silenziosità è un elemento cardine di questo modello: la cabina degli interni garantisce un isolamento acustico che rende silenziosa l’auto nonostante il potente motore V6 da 3,0 litri che pulsa sotto il cofano.

Un’altra variabile che va a influire sul benessere a bordo, sia del guidatore che dei passeggeri, è il comfort di marcia secondario: le vibrazioni, a velocità stradali tipiche di auto dello stesso segmento e della stessa potenza, sono il 27% inferiori rispetto ai modelli concorrenti.

La Azure Hybrid è dotata di tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Tra questi spicca l’Adaptive Cruise Control che consente di mantenere una distanza impostata dal veicolo che precede, rallentando o fermando l’auto all’occorrenza.

I due nuovi modelli Bentayga Hybrid rappresentano il passo successivo nella strategia di elettrificazione Bentley denominata Beyond100. Entro il 2025, l’intera gamma Bentley sarà offerta con propulsori ibridi, in concomitanza con il lancio del primo Bentley Battery Electric Vehicle (BEV).