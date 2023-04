L’ammiraglia SUV della Stella cambia veste

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes GLS, in arrivo la nuova gamma

Mercedes procede con il rinnovo della sua vasta gamma di vetture di successo e così, dopo GLE e GLE Coupé, oggi è la volta di Maybach GLS 600 4MATIC e AMG GLS 63 4MATIC+. Le vediamo in una veste aggiornata, la Casa ha apportato modifiche estetiche, interventi tecnologici e negli equipaggiamenti.

Salgono di livello il comfort, la connettività e l’atmosfera della gamma di modelli SUV di grandi dimensioni. Con le sue generose dimensioni esterne, GLS offre spazio interno fino a sette occupanti su tre file di sedili. La nuova GLS arriverà nelle concessionarie europee a partire dalla fine di ottobre 2023.

Mercedes-Benz GLS: modifiche estetiche e offroad

L’ultima generazione di Mercedes Benz GLS si distingue per la griglia del radiatore ancora più importante. Anche il paraurti è visivamente più evidente, come il grande sottoparaurti (di serie), che è stato ridisegnato. L’elemento che cattura l’attenzione nella parte posteriore è l’interno dei fari con tre blocchi orizzontali. Nuovi i cerchi in lega leggera a più razze da 20 pollici in grigio Himalaya con finitura lucida.

GLS nasce con i sette posti di serie, come i modelli precedenti. Sono disponibili due nuovi colori di pelle per gli interni con il beige Catalana e il marrone Bahia, ed è stata rivista anche la gamma di finiture interne. Di seria ora il legno di tiglio marrone lucido. Le feritoie delle bocchette d’aria centrali e laterali sono in Silver Shadow: un ulteriore dettaglio derivato dalla Mercedes Maybach GLS.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Mercedes ha deciso anche di rinnovare il pacchetto Off-Road Engineering. I componenti includono una protezione antincastro e 30 millimetri in più di altezza da terra.

Il nuovo sistema di infotainment MBUX mostra un nuovo look per i display, che possono essere personalizzati con l’aiuto di tre stili diversi (classic, sporty, discreet) e tre modalità (navigazione, assistenza, servizio). Entrambi i display possono essere visualizzati in sette differenti colori, in combinazione con l’illuminazione ambientale, per vivere un’esperienza cromatica di grande effetto nell’abitacolo. Il display centrale offre tutti gli stessi contenuti di sempre e può essere usato comodamente come touchscreen.

La modalità “Off-Road” dell’attuale generazione di MBUX trasforma contenuti speciali come pendenza, inclinazione laterale, bussola e angolo di sterzata in un’esperienza visiva.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Mercedes-Maybach GLS: lusso estremo

Le caratteristiche distintive della griglia del radiatore sono le barre cromate verticali e la scritta Maybach. Le griglie d’ingresso dell’aria presentano un motivo Maybach e un bordo cromato. Tra gli optional è stato aggiunto un cerchio forgiato da 23 pollici nel tipico design Maybach con copertura forgiata dei dadi.

Un’altra novità di serie è l’illuminazione ambientale con proiezione animata del motivo Mercedes Maybach. Nell’abitacolo, un nuovo design per i rivestimenti dei sedili sottolinea il carattere particolarmente lussuoso. Le sezioni centrali delle superfici dei sedili e degli schienali presentano ora una trapuntatura a rombi di alta qualità con perforazioni specifiche. In esclusiva per la versione Maybach, per gli interni sono disponibili le combinazioni di colori MANUFAKTUR bianco cristallo/grigio argento perla e MANUFAKTUR marrone mogano/beige macchiato.

Le nuove versioni della GLS saranno nelle concessionarie europee a partire dalla fine di ottobre di quest’anno.