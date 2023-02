L’ammiraglia BMW si rinnova: ve la presentiamo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa BMW L'ammiraglia BMW Serie 7 si rinnova per il 2023

BMW Serie 7 si rinnova e apre strade rivoluzionarie al piacere di guida, grazie al comfort di altissimo livello sulle lunghe distanze e un’esperienza digitale premium. In questa reinterpretazione della mobilità individuale di alto lusso ha un ruolo fondamentale anche la nuova BMW i7. La berlina elettrica fa parte della famiglia di modelli del brand e riflette la mentalità premium orientata alla sostenibilità di BMW.

La nuova Serie 7 in breve

Il design del frontale presenta le caratteristiche tipiche del brand, ma mantiene una ben chiara distinzione tra il nuovo modello di lusso e il resto della gamma BMW. Presenta caratteristiche di equipaggiamento uniche, come il BMW Theatre Screen, l’esperienza multisensoriale del BMW iDrive con BMW Curved Display, il Manoeuvre Assistant per il parcheggio e le manovre automatizzate elevano il modello a simbolo della forza innovativa del BMW Group.

L’auto viene proposta in tutto il mondo solo in una nuova versione a passo lungo che massimizza la spaziosità del vano posteriore. Sono stati usati materiali nuovi e pregiati, il modello presenta inoltre l’innovativo sistema di intrattenimento e l’opzione Executive Lounge aggiornata, tutti elementi che si combinano per fornire un senso di benessere estremo, all’interno di un ambiente esclusivo.

La produzione sostenibile di BMW

La settima generazione debutta 45 anni dopo l’esordio della primissima BMW Serie 7. L’auto viene realizzata nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing. Qui le versioni del modello alimentate da un sistema di propulsione elettrico, un motore a combustione e un sistema ibrido plug-in vengono assemblate su un’unica linea di montaggio, dove vengono prodotti anche i motori elettrici e le batterie ad alto voltaggio per la BMW i7.

L’energia green viene usata in misura sempre maggiore nei processi di produzione. Inoltre, la selezione controllata delle materie prime e l’ampio uso di materiali secondari garantiscono che la nuova BMW Serie 7 svolga un ruolo importante nel supportare l’azienda nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Il design

Il modello ha un aspetto visivamente potente ed esclusivo, che preannuncia un’esperienza di guida eccezionale e un lusso all’avanguardia, combinati con una spaziosità grandiosa e un’innovativa esperienza digitale del vano posteriore. Il frontale verticale e la nuova interpretazione dei doppi fari circolari e della griglia a doppio rene BMW donano alla nuova Serie 7 una presenza potente e distintiva.

L’auto è dotata di fari adattivi a LED di serie, compresi gli abbaglianti a matrice e l’assistente agli abbaglianti non accecanti BMW Selective Beam. La fascia di luci estremamente sottile posta più in alto nella parte anteriore unisce le luci di guida diurna, le luci laterali e gli indicatori di direzione. I fari opzionali in cristallo BMW Iconic Glow creano un effetto luminoso esclusivo. Qui, i cristalli di Swarovski svolgono la funzione di luci laterali e luci di guida diurne.

L’imponente aspetto del frontale è inoltre rafforzato dall’illuminazione di contorno della griglia a doppio rene BMW. Con i fari a cristalli BMW Iconic Glow, lo scenario di Welcome e Goodbye ha un effetto visivo di forte impatto.

Benessere e comfort a bordo

Gli interni garantiscono il massimo del lusso e riflettono l’equilibrio tra dinamicità di guida e comfort di viaggio. Per il guidatore, la nuova Serie 7 è una berlina seducente e scattante, mentre i passeggeri dei sedili posteriori possono rilassarsi in un ambiente comodo e confortevole.

L’abitacolo un numero molto inferiore di pulsanti, interruttori e controlli rispetto al suo predecessore, grazie al BMW Curved Display. Si tratta di un raggruppamento di schermi completamente digitale, formato da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e un display di controllo da 14,9 pollici.

Nuovo design per il volante e il selettore di marcia. Debutta la BMW Interaction Bar come una nuova opzione di controllo, operatività ed elemento di design. Questa unità funzionale si estende per tutta la larghezza del cruscotto e all’interno del rivestimento del pannello delle porte.

I nuovi sedili comfort di ultima generazione sono disponibili in dotazione standard nella nuova BMW Serie 7. Offrono superfici più ampie e una regolazione elettrica completa, riscaldamento e supporto lombare per il guidatore e il passeggero anteriore.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

BMW Theatre Screen e Amazon Fire TV: elementi di ultimissima generazione

BMW Theater Screen con Amazon Fire TV integrata include un display touchscreen da 31,3″ 8K con sistema audio surround Bowers & Wilkins con subwoofer opzionali nei sedili, telecomandi touch screen integrati nei pannelli delle portiere (BMW Touch Command), e un sistema automatizzato di tende oscuranti posteriori che si chiudono quando il BMW Theatre Screen è acceso. La rivoluzione sulla nuova BMW Serie 7.

Il BMW Theatre Screen con Fire TV integrata consente ai passeggeri di fruire di contenuti di qualità fino a 4K/UHD grazie al supporto delle app più popolari. Riprodurre video, giocare, ascoltare musica, ottenere informazioni, e guardare i programmi scaricati – tutto mentre si è in viaggio.

I clienti possono guardare film e programmi TV in 16:9, 21:9, o in formato cinematografico 32:9. Lo schermo si posiziona sul tettuccio della macchina per non essere di intralcio quando non è in uso, e può essere spostato più vicino o più lontano. L’audio può essere fruito attraverso gli altoparlanti Bowers & Wilkins dell’auto o collegando fino a due cuffie Bluetooth per controllarne il volume in modo indipendente.

I motori in gamma

BMW Serie 7 in Europa sarà lanciata esclusivamente sotto forma di BMW i7 xDrive60 puramente elettrica. L’i7 xDrive60 è alimentato da due motori elettrici che sviluppano una potenza di 400 kW/544 CV e vanta una serie di innovazioni che aumentano la sua autonomia a 590 – 625 chilometri (WLTP).

Negli USA, in Cina e in altre regioni saranno offerti anche due modelli con un motore a benzina e tecnologia mild hybrid 48V. Il modello di punta qui sarà la BMW 760i xDrive con il suo nuovo motore V8 da 400 kW/544 CV. Un motore diesel sei cilindri in linea che sviluppa 220 kW/300 CV nella BMW 740d xDrive sarà aggiunto nella gamma per l’Europa nella primavera del 2023.

Quest’anno dovrebbero arrivare anche differenti versioni ibride plug-in della nuova BMW Serie 7, in un ampio numero di mercati. Come la BMW i7, presentano la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione, che consente un aumento dell’autonomia elettrica fino a oltre 80 chilometri nel ciclo WLTP.

Successivamente verranno lanciate sul mercato anche nuove versioni della BMW i7 completamente elettrica. Parliamo della futura Range-Topper, la BMW i7 M70 xDrive, in grado di erogare la potenza eccezionale di 485 kW/660 CV. E infine, sottolineiamo che la più grande selezione di sistemi di guida e parcheggio automatizzati mai offerta per un modello BMW è disponibile proprio sulla nuova BMW Serie 7.