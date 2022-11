Un’altra auto cinese arriva in Europa: autonomia da record

Fonte: Getty Images La nuova elettrica cinese Zeekr 001

Il prossimo anno arriverà in Europa un nuovo brand automobilistico cinese, stiamo parlando di Zeekr, marchio facente parte del Gruppo Geely, che già conosciamo. Il produttore entra a far parte del nostro mercato con il suo primo modello, che sarà la crossover denominata 001.

Continua quindi l’espansione cinese nel Vecchio Continente, nonostante non tutti siano pienamente d’accordo con questa tendenza, avevamo visto le parole di Carlos Tavares solo alcune settimane fa, preoccupato per la situazione secondo lui “mal gestita”.

Il nuovo brand Zeekr fa il suo ingresso in Europa

Del Gruppo Geely abbiamo già parlato in differenti occasioni, oltre al brand cinese infatti ne fanno parte anche altri marchi a noi noti, quali Polestar, Lotus e anche Volvo. Zeekr, che è anche una delle azionisti Mercedes, è pronta al suo debutto in Europa, che avverrà appunto nel 2023. Si tratta dell’ennesimo marchio proveniente dalla Cina, che va ad aggiungersi a un gruppo già abbastanza corposo, formatosi negli ultimi anni, di cui fanno già parte Nio, Xpeng, MG, Great Wall Motors, BYD, Aiways, tutti nomi già noti per noi.

A proposito di Zeekr possiamo dire che si tratta di un marchio premium nato lo scorso anno e rivolto ai clienti più giovani. Il primo veicolo che arriverà in Europa è la crossover 001, che al momento in Cina è venduta a un prezzo di listino che in euro corrisponde a circa 41.000 euro, un po’ lontano da quello a cui siamo abituati per le auto elettriche cinesi che arrivano in Europa.

Fonte: Getty Images

Zeekr 001: com’è fatta

L’auto vanta due motori elettrici in grado di erogare 544 CV di potenza e una coppia di 700 Nm. L’amministratore delegato di Zeekr, e presidente Geely An Conghui, ha dichiarato che Zeekr è un’azienda nata da poco, nel 2021, e che il suo obiettivo è quello di soddisfare gusti e standard dei clienti europei e statunitensi.

La crossover 001 è già sul mercato cinese dalla fine dello scorso anno, secondo China Passenger Car Association ha venduto in tutto 39.474 unità nei primi nove mesi. Non è l’unico modello proposto da Zeekr in Cina, a listino infatti c’è anche la monovolume elettrica 009 a sei posti realizzata sulla piattaforma SEA di Geely.

Zeekr 009: il secondo modello della Casa

La monovolume elettrica viene proposta nella variante WE, con batteria CATL Qilin da 116 kWh, 702 chilometri di autonomia e un prezzo di listino pari a 69.000 euro, e ME, con batteria da 140 kWh, 822 chilometri di autonomia e un prezzo di 59.000 euro. Due motori e quattro ruote motrici per entrambe le versioni, con una potenza combinata di 544 CV e 686 Nm, scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e un tempo di ricarica dal 10 all’80% in soli 28 minuti.

Gli interni sono molto lussuosi, con sedili in pelle Nappa, impianto audio Yamaha con 20 altoparlanti. I passeggeri posteriori possono godere della presenza di uno schermo da 15,6 pollici con connessione internet 5G e di comodi tavolini. Ottimo il livello di comfort a bordo, grazie anche alle sospensioni pneumatiche e un sistema in grado di facilitare l’accesso, abbassando l’auto.

Sono oltre 30 le funzioni di guida assistita offerte dalla nuova auto elettrica cinese Zeekr 009, tra cui il cruise control, il parcheggio automatico, la frenata d’emergenza in retromarcia e l’assistenza ai semafori. Restiamo in attesa dello sbarco di Zeekr in Europa.