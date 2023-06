Alpine, una serie limitata per la gara di Le Mans

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Group Alpine presenta la serie limitata A110 R per Le Mans

La 24 Ore di Le Mans è una delle gare endurance più importanti e iconiche del mondo delle corse, una di quelle che tutti i piloti sognano di correre e di vincere. Una competizione che nel 2023 celebra il centenario dalla sua nascita, un motivo in più per essere sotto i riflettori e ricevere dei particolari omaggi. E a pensarci è stata anche Alpine, che in occasione della gara al Circuit de La Sarthe ha deciso di presentare una serie limitata di una vettura che già conosciamo bene: la Alpine A110 R Le Mans.

Una sportiva per la 24 Ore

Alla vigilia della competizione endurance, infatti, il Gruppo Renault ha deciso di togliere i veli all’auto-omaggio. Basata su A110 R, vettura riprogettata in versione più estrema, la A110 R Le Mans è stata pensata in una versione limitata di 100 esemplari proprio per festeggiare il centenario dalla nascita della 24 Ore di Le Mans.

Sui passi della leggendaria GTA Le Mans, il modello presentato ha un design inconfondibile. Riconoscibile dall’esclusiva livrea 24H di Le Mans bianca e blu, la vettura ha anche una sottile doppia riga blu che arricchisce il cofano, il tetto e l’alettone posteriore, con un richiamo al mondo delle gare completato dalle alette blu dell’alettone posteriore.

Una vettura che, tra l’altro, ricorda per alcuni dettagli delle antenate di Alpine. Per esempio la shark fin, l’ala aggiunta sul lunotto posteriore in carbonio, ricorda l’A480 che ha partecipato alla 24 Ore. Elemento che, dal punto di vista aerodinamico, contribuisce a ottimizzare le prestazioni sul rettilineo. E proprio dal punto di vista delle prestazioni, questa edizione limitata è arricchita di compenti talmente leggere da regalare un’accelerazione da o a 100 km/h in 3,9 secondi e una velocità massima di 285 km/h.

Alpine A110 R Le Mans presenta poi una targa numerata dello stabilimento di Dieppe con la firma ufficiale “24H Le Mans” per distinguere le 100 unità di questa versione iconica di A110 R.

Non solo auto

Una vettura che, come detto, trae ispirazione nei modelli storici da corsa di Alpine che nella 24 Ore di Le Mans ha saputo essere protagonista. Come riferito da Jean-Marc Pinel, Capo prodotto Marketin di Alpine, la A110 R Le Mans abbina un’aerodinamica sofisticata ad un incredibile rapporto peso/ potenza, proprio come faceva in passato l’Alpine M63, la prima Alpine ad aver partecipato a Le Mans nel 1963.

Ma A110 R Le Mans non solo è l’A110 più radicale per celebrare la gara più radicale, ma è anche una delle più ghiotte occasioni per gli appassionati del marchio. Infatti i futuri proprietari di A110 R Le Mans entreranno a far parte della cosiddetta Band of Racers di Alpine e potranno contare su un accesso esclusivo alle strutture di Alpine Elf Endurance, nel 2024, e fare un giro del circuito nella sua configurazione completa per un’indimenticabile esperienza a bordo della loro vettura il mattino stesso della partenza della gara.

Insomma, un’auto che è pura essenza Alpine e trasmette tutta l’emozione del mondo delle corse, per un’esperienza unica come lo è anche una competizione iconica come la 24 Ore di Le Mans.