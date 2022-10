Alpine, l’edizione limitata dedicata a Fernando Alonso

Fonte: Ufficio Stampa Alpine Alpine A110 R: un'edizione speciale per Fernando Alonso

Alpine presenta una delle versioni più attese per completare la gamma A110; il modello più recente, che la Casa ha lanciato alcuni giorni fa, si presenta nella sua variante più leggera e affilata, ma anche più estrema e sportiva, ispirata alle corse automobilistica. È la più radicale e arriva per completare la gamma A110: il suo nome è Alpine A110 R, progettata per donare sensazioni uniche in circuito, rimanendo comunque omologata per la strada.

Le caratteristiche della sportiva estrema

L’A110 R è diversa dagli altri modelli in primo luogo per l’intenso lavoro di alleggerimento svolto, che ne ha ridotto il peso a 1082 kg, sono ben 34 kg in meno rispetto all’A110 S. È stata rielaborata anche l’aerodinamica, per migliorare il carico e ridurre la resistenza aerodinamica. Per la prima volta nella gamma A110 (qui il listino prezzi), l’auto presenta alcuni elementi – come diffusore, lunotto e cofano – che sono stati rielaborati e sono diventati quindi delle caratteristiche specifiche per questa versione.

Esclusivo lo sviluppo della la ciclistica, l’auto monta il motore 1.8 litri in grado di sprigionare un’eccezionale potenza di 300 CV che, insieme all’atmosfera “racing” all’interno, contribuiscono a questa radicalità destinata a rendere l’esperienza di guida più intensa che mai.

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

La nuova Alpine A110 R scatta da 0 a 100 km/h di soli 3,9 secondi, e spinge i confini della sportività. Il design ha beneficiato dell’esperienza ai massimi livelli del motorsport ed è più che mai pronto per correre su circuito. Made in France, l’auto è stata realizzata presso la Manifattura Alpine Dieppe Jean Rédélé, e apre un nuovo capitolo nel know-how del marchio in termini di sportività.

Nuova Apine A110 R: l’edizione limitata ed esclusiva dedicata a Fernando Alonso

Alpine presenta anche un’edizione speciale della sua nuova creatura della gamma A110, realizzata in sole 32 unità esclusive. Si tratta della versione in tiratura limitata Fernando Alonso, un modello unico che la Casa ha deciso di creare per dare un ulteriore tocco di esclusività alla gamma e per regalare al cliente sensazioni uniche in circuito, come su strada. L’edizione limitata ha beneficiato dell’esperienza e del prezioso contributo del due volte campione del mondo di Formula 1.

Tutta l’estetica è firmata Alonso, questa edizione è disponibile esclusivamente con il Blue Racing Mat della Formula 1 A522. La tinta degli esterni è stata scelta in collaborazione con Fernando Alonso, per donare all’auto speciale una sportività ancora maggiore. Sia il cofano anteriore che quello posteriore sono realizzati in carbonio e parzialmente verniciati, rispettivamente con i colori della carrozzeria opachi Racing Blue e Deep Black, mentre hanno una finitura interamente in carbonio – 100% carbon look – sulla A110 R.

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

Il posteriore della vettura è più scuro, con una grafica marcata: lo scudo posteriore è nero, e le colonne di supporto dello spoiler sono anodizzate in nero. Le pinze dei freni arancioni richiamano gli storici colori di Fernando Alonso. Infine, dettagli come la bordatura grigia dei cerchi, la bandiera blu-arancione e gialla sui finestrini posteriori nei colori storici del pilota e la firma protetta dalla vernice di Fernando Alonso, completano l’opera. Quello che ne risulta è una sportiva eccezionale, in vero stile Alpine, che omaggia il campione del mondo e le corse di Formula 1.