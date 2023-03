Alpine celebra il Rally di Sanremo con una serie speciale

Fonte: Ufficio Stampa Alpine Il dettaglio della Alpine A110 Sanremo 73

Sono passati cinquant’anni dal successo nel Rally di Sanremo e per Alpine un traguardo del genere non deve essere dimenticato. La Casa francese, infatti, ha deciso di rendere omaggio a quella vittoria in terra ligure, corredato anche del titolo costruttori nel campionato Mondiale di Rally, mettendo a punto una quattro ruote che agli appassionati dello sport ricorda un po’ proprio quella vettura che nel 1973 stupì tutti in gara. Parliamo della A110 San Remo 73, l’edizione limitata moderna e distintiva che ruba il cuore dei rallisti.

Alpine A110 San Remo 73, la passione per il Rally

Ispirata alla mitica e iconica Alpine A110 che vinse il rally di Sanremo nel 1973, questa nuova edizione limitata in soli 200 esemplari ha un design unico. Con la sua carrozzeria nel colore originale Caddy Blue, i suoi archi del tetto neri e il suo tetto in carbonio verniciato rosso, la serie è una reinterpretazione della leggendaria livrea della berlinetta del 1973.

Un tocco di moderno alla vettura che fu vincente, con una firma tematica “San Remo 73” apposta sul cofano, portiere e paraurti posteriore, che è completato da grafiche in bianco e nero sulle portiere. Gli interni, che ospitano un abitacolo in microfibra evidenziato da cuciture grigie, sono arricchiti da sedili avvolgenti Sabelt Racing ricamati con una firma tematica “Campione del mondo 73” e predisposti per ricevere un’imbracatura da competizione a sei punti.

A rendere ancora più sportiva la A110 San Remo 73 sono poi la pedaliera Sport, la pedana passeggero in alluminio e i tappetini Alpine (qui vi abbiamo parlato della Alpine in edizione limitata per Alonso).

Come detto, saranno messi sul mercato soltanto 200 esemplari in tutto il mondo, con una targa “A110 San Remo 73 serie limitata” numerata da 1 a 200. I fortunati acquirenti che potranno mettere mano su questo gioiellino dovranno sborsare 89.000 euro. Nel prezzo, ovviamente, sono comprese le ricche dotazioni di equipaggiamenti, come il performante impianto frenante, scarico sportivo attivo, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e specchietto retrovisore interno con funzione di oscuramento automatico, assistenza al parcheggio posteriore, telecamera anteriore e per la retromarcia, oltre al sistema Focal Audio e Alpine Telemetrics (qui vi abbiamo parlato della Alpine A110 R).

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

Alpine e Sanremo 1973, la storia di un trionfo

Con A110 Sanremo 73 Alpine ha deciso di celebrare il mitico veicolo che ha regalato alla Casa il titolo mondiale nel Rally. Al termine di un anno di dominio, con quattro vittorie in nove gare, la berlinetta arrivò al decimo round da assoluta favorita, giungendo poi al tanto agognato obiettivo.

La storia, infatti, racconta che sulle strade italiane l’A110 completò la tappa in anticipo grazie a una strategia gomme rischiosa, ma proficua. Alla fine del round, con oltre sei minuti di vantaggio sul resto del campo, Alpine si laureò definitivamente campione del Mondo costruttori nella competizione. Per la Casa fu il primo titolo, con la livrea blu, bianca, rossa e le sue strisce bianche e nere che divennero l’icona di quel trionfo mondiale. Colori e decorazione diventati leggenda e che oggi, a cinquant’anni di distanza da quel trionfo, tornano nell’Alpine del 2023 per celebrare e rendere omaggio alla vettura che nel 1973 conquistò il Rally di Sanremo.