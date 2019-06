Alpine A110S, la nuova sportiva più potente e raffinata

editato in: da

Alpine A110A è la neonata della Casa che arriva per essere la top di gamma, più potente e stilosa.

Una sportiva biposto unica, con elementi di design raffinati e che si caratterizza anche per la configurazione specifica del suo telaio. Vediamo alcuni dettagli, all’esterno il badge bandiera posizionato sui montanti posteriori in fibra di carbonio e arancione, i cerchi GT Race specifici con finiture scure, le pinze freno arancioni, il nome Alpine in cromo nero, tutti elementi che ne sottolineano l’aspetto sportivo. Per quanto riguarda invece gli interni, le cuciture blu delle altre versioni sono sostituite dalle nuove arancioni della Alpine A110S, rivestimento in Dinamica Nero per il tetto, i pannelli delle porte e le alette parasole, grande personalità nell’abitacolo. Sedili Sabelt rifiniti in Dinamica e volante rivestito in pelle e Dinamica. Tra le opzioni disponibili per i nuovi acquirenti ci sarà il tetto in fibra di carbonio.

Il telaio dell’A110S è stato ottimizzato per offrire un’esperienza di guida più intensa; la vettura ha la stessa carrozzeria in alluminio superleggera e compatta delle altre sorelle della gamma, ma la configurazione unica del suo telaio è in grado di dare un carattere dinamico e distintivo alla nuova sportiva Alpine. Gli ammortizzatori sono stati regolati di conseguenza e le barre antirollio sono più stabili del 100%.

Il motore è inserito in posizione centrale posteriore, in grado di erogare 292 Cv di potenza, per una vettura semplice da guidare e che assicura un’esperienza di guida piacevole ad ogni velocità. Rispetto alle versioni precedenti la A110S ha 40 Cv in più, è il modello più veloce e performante della gamma. La coppia si attesta a 320 Nm e la nuova potenza del motore è in grado di conferire all’A110S un rapporto peso/potenza di 3.8 kg/cv, migliore rispetto ai 4.3 kg/cv delle altre versioni. Lo scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h si raggiunge in soli 4.4 secondi. La nuova Alpine A110S è già ordinabile e il suo prezzo di partenza per il mercato francese è di 66.500 euro, da ottobre le prime auto del brand saranno negli showroom ed entro la fine dell’anno inizieranno le consegne ai clienti che acquisteranno la nuova biposto sportiva e potente.