Alpine, la A110 si colora di blu e rosa per il GP di Miami

Mancano ormai una manciata di ore al Gran Premio di Miami, che entra quest’anno in pianta stabile nel Campionato mondiale di Formula 1 2022. E per rendere omaggio a questa prima Alpine ha preparato una veste speciale per la sua A110: due nuovi colori che si ispirano proprio alla Florida, ai celebri timbri di Miami, alle luci al neon della South Beach e di Ocean Drive.

Il pack South Beach Colorway di Alpine A110 per il GP di Miami

Domani, 8 maggio 2022, si terrà il primo Gran Premio di Miami al Miami International Autodrome situato a Miami Gardens, le 21:30 l’orario da segnarsi. Come anticipato, proprio per celebrare questa importante prima che entra in pianta stabile nel Campionato mondiale di Formula 1 da quest’anno con un contratto decennale, Alpine ha ben pensato di lanciare un pack esclusivo, denominato South Beach Colorway, destinato alla sua Alpine A110.

Si tratta di un pacchetto di personalizzazione esclusivo (un po’ meno esclusivo della versione per la Polizia francese) che tocca sia gli interni, ma soprattutto il design esterno dell’auto, considerando che il focus sta proprio nelle due colorazioni Bleu Azur e Rose Bruyère. I modelli da cui nascono e da cui questi colori traggono ispirazione sono palesi: le luci della Florida, ma più in particolare le luci al neon di Ocean Drive, gli edifici in stile Art déco di cui Miami è composta, l’atmosfera colorata e musicale della città e quel che rappresenta. Un look retrò, insomma, che trasforma Alpine A110 in un’icona che vuole rendere omaggio alla città e all’importante passo verso la Formula 1 che sta per compiere.

Le particolarità dell’Alpine A110 con i colori di Miami

Oltre ai nuovi colori Bleu Azur e Rose Bruyère, il pack esclusivo South Beach Colorway di Alpine A110 va a riguardare anche altri aspetti dell’auto. Spiccano ad esempio i cerchi bianchi Sérac da 18 pollici di diametro, mentre dentro l’abitacolo si fanno notare i tappetini “South Beach” ricamati con i colori delle livree, i sedili e la pelle della consolle centrale rifiniti con cuciture grigie. O ancora le bandiere blu e rosa che arredano sia gli interni che gli esterni di questa particolare versione della A110 (qui per il listino completo Alpine).

Nonostante queste particolarità, lo stile rientra comunque appieno nell’identità Alpine, d’altronde sia il Bleu Azur che il Rose Bruyère sono due dei colori storici del marchio, in questo caso resi disponibili nel programma di personalizzazione dell’Atelier Alpine. Tale programma, oltre alle diverse tinte (20), offre molteplici possibilità aggiuntive per personalizzare come meglio aggrada l’Alpine A110: dal ventaglio di modelli di cerchi ai colori delle pinze dei freni. Questo per sottolineare ancora una volta l’importanza che la Casa conferisce a tale aspetto, di cui questo pack esclusivo South Beach Colorway rappresenta un perfetto esempio. Non si segnalano altre novità per quanto concerne i motori e il resto della Alpine A110, ma è necessario sottolineare che questo pacchetto che mira a celebrare il primo GP di Miami di Formula 1 sarà incluso nel catalogo del marchio dall’estate 2022, pur essendo già prenotabile dall’app Alpine in attesa dell’apertura degli ordini.