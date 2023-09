Fonte: Ufficio Stampa Alpine La nuova Alpine A110 R ha 300 CV di potenza

La gamma Alpine si rinnova con la Nuova Alpine A110 R. Si tratta della massima espressione del brand per quanto riguarda performance e sportività. Il progetto nasce con l’obiettivo di raggiungere un’aerodinamica perfetta, trovando il giusto mix tra carico e riduzione della resistenza.

Il risultato è una sportiva senza compromessi, in grado di esaltare le performance e il legame con il motorsport di Alpine.

Una vera sportiva

Continua il programma di rinnovamento della gamma Alpine che, dopo una recente limited edition, torna a far parlare di sé. La Alpine A110 R è stata realizzata integrando nel progetto una serie di elementi derivati dal mondo del motorsport con l’obiettivo di massimizzare le performance, soprattutto in situazioni “critiche” come i tratti ad alta velocità e la stabilità in curva.

Gli ingegneri della Casa sono intervenuti su vari elementi, sfruttando tecnologie e strumenti di sviluppo della galleria del vento derivati dalla Formula 1. La vettura è dotata di un alettone posteriore specifico, fondo piatto, nuovi diffusori, cerchi al 100% in carbonio e altri elementi inediti.

C’è un importante focus sull’aerodinamica: rispetto alla già ottima Alpine A110 S con kit Aero, infatti, la nuova Alpine A110 R può contare su di un carico aerodinamico posteriore nettamente superiore (con un miglioramento di 29 chilogrammi alla massima velocità).

Si tratta di un aspetto centrale del progetto: assetto e stabilità migliorano, la vettura è più bilanciata nelle curve veloci e registra performance superiori, raggiungendo una velocità massima da record di 285 km/h.

Il team di sviluppo ha lavorato per ottenere il miglior rapporto carico aerodinamico/resistenza in modo da poter massimizzare le performance della nuova supercar di Alpine. Il frontale è stato rivisto rispetto alla Alpine A110 S con l’integrazione degli otturatori di ingresso dell’aria nel paraurti con l’obiettivo di ridurre la resistenza dell’aria e, quindi, di migliorare la velocità.

Molto interessante è anche il nuovo diffusore maggiorato, progettato in carbonio e fibra di vetro, per contenere il peso. Questo componente ha anche dei flap laterali oltre a nuove alette, riprogettate con lo scopo di migliorare il flusso dell’aria, a tutto vantaggio delle prestazioni aerodinamiche.

Da segnalare, inoltre, la presenza di nuove minigonne laterali in carbonio oltre che di un nuovo doppio terminale di scarico con doppia parete in stampa 3D che, grazie alla sua struttura, isola i gas di scarico, proteggendo i componenti adiacenti.

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

300 CV di pura potenza

Sotto al cofano della Alpine A110 R c’è un motore quattro cilindri in linea da 1.798 cm3. Il propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 300 CV, disponibile a 6.300 giri al minuto, con una coppia motrice massima di 340 Nm, disponibile a 6.000 giri al minuto. Il motore è gestito da una trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti.

Come detto in precedenza, la nuova gemma di Alpine è in grado di raggiungere una velocità massima di 285 km/h. Anche l’accelerazione è ottima: lo scatto 0-100 km/h viene completato in 3,9 secondi mentre la ripresa 80-120 km/h richiede 2,7 secondi in modalità Drive. La vettura ha pneumatici Michelin Pilot Sport CUP 2 (215 / 40 R18).

Con una lunghezza di 4,256 metri e un passo di 2,42 metri, la sportiva di Alpine risulta molto agile, anche considerando un peso che, a vuoto, è di appena 1.082 chilogrammi.