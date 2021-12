Alpine A110 diventa l’auto della Polizia francese

La Casa ha svelato il mese scorso la nuova gamma Alpine A110 2021, disponibile in tre versioni: A110 Original, A110 Gran Turismo, Nuova A110 Sportiva, ognuna con un’identità e distintività ben precise. A modo loro, offrono tre esperienze di guida diverse, tuttavia autenticamente Alpine. Fedeli ai principi di leggerezza e agilità di Alpine, le vetture montano un 4 cilindri 1.8 turbo con trasmissione automatica Getrag doppia frizione a umido con 7 rapporti.

In seguito ad una gara d’appalto indetta nel mese di giugno 2021 dal Ministero degli Interni francese, il Gruppo Renault si è aggiudicato, con il modello Alpine A110, il contratto per i veicoli di pronto intervento della Gendarmeria Nazionale. Il contratto è stato notificato lo scorso 11 ottobre e si è concretizzato in un ordine di 26 auto per i prossimi quattro anni, che verranno consegnate progressivamente ad inizio 2022 alle sedi della Gendarmeria.

Che dire sulla nuova Alpine A110? Si tratta di un’auto iconica, progettata e prodotta in Francia, che ha conquistato la clientela globale con le sue prestazioni e la precisione di guida. Veicolo leggero, preciso e brioso, garantisce un’ottima agilità e una forte dinamicità in ogni circostanza, grazie al connubio tra il telaio Alpine e il motore da 252 cavalli di potenza. E non è tutto, l’auto si distingue anche per i consumi contenuti e il tasso di emissioni di CO2 ridotto.

Le nuove auto verranno consegnate alle squadre di pronto intervento della Gendarmeria Nazionale francese e saranno usate per gli interventi in autostrada, che vedono il coinvolgimento di macchine che hanno infranto i limiti di velocità, ma anche per le missioni di sicurezza stradale e della polizia giudiziaria (come ad esempio il traffico di sostanze stupefacenti). In particolare ci saranno due auto che verranno dedicate alla formazione degli operatori di pronto intervento.

Un ordine di vetture di ultima generazione, che contribuisce a modernizzare e ringiovanire il parco auto delle Forze dell’Ordine, un processo lanciato dal Ministero degli Interni francese da due anni circa. Le Alpine A110 saranno assemblate nello stabilimento Alpine di Dieppe (Senna Marittima), e in seguito allestite dall’azienda Durisotti, presso il sito di produzione di Sallaumines (Pas-de-Calais). Oltre agli equipaggiamenti normalmente in dotazione, i 26 veicoli ordinati dalla Gendarmeria Nazionale potranno contare su allestimenti specifici: serigrafie, sticker catarifrangenti, lampeggiante, segnalatore acustico, pannello a messaggio variabile e tutto il necessario.

Non dimentichiamo che la prima generazione della berlinetta è stata uno dei primi veicoli della brigata di pronto intervento. Oltre 60 anni dopo la nascita della Marca di Dieppe, la storia tra Alpine e la Gendarmeria Nazionale francese continua.