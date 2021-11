Alpine A110, in arrivo la nuova leggenda

Alpine svela la sua nuova gamma A110 2021, disponibile in tre versioni: A110 Original, A110 Gran Turismo, Nuova A110 Sportiva. Ognuna presenta la sua identità e la sua distintività. A modo loro, offrono tre esperienze di guida diverse, tuttavia autenticamente Alpine. Fedeli ai principi di leggerezza e agilità di Alpine, sono motorizzate da un 4 cilindri 1.8 turbo con trasmissione automatica Getrag doppia frizione a umido con 7 rapporti.

L’Alpine A110 è la porta d’accesso al mondo Alpine. L’abbinamento del telaio “Alpine” con la motorizzazione da 252 cv procura un piacere di guida che rimanda alla Berlinetta. Leggera, precisa, briosa, l’A110 dimostra agilità e dinamicità in ogni circostanza. La Nuova Alpine A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. Con una motorizzazione da 300 cv abbinata al telaio “Alpine”, offre la sintesi ideale tra performance e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, l’A110 GT è l’auto sportiva per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi.

La Nuova Alpine A110 S è il top di gamma e pone l’accento sulle prestazioni. Il telaio “Sport” valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Sportiva nell’animo, è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e Kit Aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più spinta, soprattutto in pista. Tremendamente efficiente, l’A110 è un concentrato di emozioni.

Entrando nel dettaglio, la nuova Alpine A110 S presenta una potenza di 300 CV, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, 340 Nm di coppia da 2.400 a 6.000 giri/min e velocità massima di 275 km/h. Telaio sportivo ha inoltre molle e barre antirollio ricalibrate, geometria dei treni specifica, molle elicoidali più rigide del 50%, barre antirollio vuote per ridurre il peso al minimo e più stabili del 100%, altezza libera dal suolo ridotta di 4 mm, finecorsa idraulici dello sterzo calibrati per un controllo ottimale della carrozzeria.

L’impianto frenante è fornito da Brembo, con dischi bi-material e diametro da 320 mm all’anteriore e al posteriore. I cerchi da 18” sono di colorazione nero brillante, mentre gli interni contengono sedili sportivi Sabelt regolabili a 2 vie, con architettura a vista e rivestimento misto pelle-microfibra nero con cuciture arancioni a contrasto.

La versione A110 GT, invece, si differenzia dal modello sportivo con le seguenti caratteristiche: telaio “Alpine” e sospensioni anteriori e posteriori a doppio triangolo, sistema di scarico sportivo attivo, cerchi da 18” “Légende” neri diamantate e sedili Sebelt Comfort regolabili a 6 vie in pelle nera o marrone con impunture Blu Alpine a contrasto.

La Serie A110 è disponibile sul mercato italiano a partire da un prezzo di listino di 60.800 euro per Alpine A110, A110 GT a partire da 70.850 euro, Nuova Alpine A110 S a partire da 73.050 euro.