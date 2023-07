Alonso incassa una cifra record grazie a una Ferrari

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa MonacoCarAuctions Un dettaglio della Ferrari Enzo venduta da Alonso

Vedere una Ferrari Enzo in vendita non è di certo cosa di tutti i giorni, né tantomeno lo è se a metterla in vendita è un campione come Fernando Alonso. Il pilota di Formula 1, infatti, ha deciso di mettere all’asta il suo bolide, una super car del Cavallino Rampante che incredibilmente non è stata venduta molto facilmente, tanto che il campione spagnolo è stato costretto a scendere di prezzo e fare uno “sconto” all’acquirente che negli scorsi giorni ha ufficialmente rilevato la Rossa con la scocca numero 1.

Una Ferrari da sogno

Lui che con la Rossa di Maranello in pista in F1 non è riuscito a fare quello che in tanti si aspettavano, ha stupito tutti con una vendita. Ed è una di quelle che lascia tutti a bocca aperta, tra prodotto, prezzo e appunto venditore. Una Ferrari Enzo in edizione limitata, una delle 399 messe a disposizione per gli appassionati delle auto del Cavallino Rampante che però, neanche a dirlo, ha un fascino diverso considerando che il proprietario è un due volte campione del Mondo come Fernando Alonso.

Super car che tutti gli appassionati della Casa di Maranello vorrebbero avere, la Ferrari Enzo dello spagnolo è stata messa all’asta su MonacoCarAuctions senza non pochi problemi. Infatti, contro ogni aspettativa, la prima vendita non è andata a buona fine e Alonso ha dovuto aspettare, mentre altre 20 vetture del Cavallino sono state messe all’asta.

Ma è stata un’attesa che ha fruttato una fortuna allo spagnolo, che secondo quanto riferito proprio da MonacoCarAuctions ha venduto il gioiello prodotto a Maranello alla cifra monstre di 5,4 milioni di euro.

Chi l’ha comprata

Ma parlando della Ferrari Enzo di Alonso, o per meglio dire di quell’auto da sogno che fu dello spagnolo, non si possono non sottolineare le caratteristiche da urlo che fanno emozionare gli appassionati del mondo dell’automotive e delle Ferrari Classiche. Con a disposizione un motore V12 di 65° aspirato chiamato F140 B capace di erogare 660 cavalli a 7800 giri/min e 657 Nm, la Enzo è un vero e proprio gioiello, come anche la F40 che fu di Prost.

Telaio e carrozzeria sono interamente realizzati in fibra di carbonio, le sospensioni invece sono a doppio quadrilatero deformabile sia all’avantreno che al retrotreno. E il design, invece, si deve alla firma di Pininfarina che insieme all’esperienza nel mondo F1 ha inciso nell’aerodinamica di un mezzo le cui prestazioni registrano un’accelerazione da 0 a 200 km/h in 10 secondi.

Ma chi ha comprato la vettura? Ancora non si sa, o comunque da MonacoCarAuctions non è stata resa nota l’identità del facoltoso acquirente che verserà nelle casse di Alonso oltre 5 milioni di euro. Quel che è certo è che chiunque sia riuscito ad avere la meglio in quest’asta si è aggiudicato una Ferrari nuova di zecca, con soli 4.800 km percorsi e fresca fresca di revisione che ha certificato le condizioni ottimali per poter essere utilizzata come fosse appena uscita di fabbrica.

E avere in garage un’auto del genere non è di certo cosa di tutti, con Alonso che l’ha messa in vendita e ora a malincuore dovrà privarsene per la gioia di un fortunato appassionato che metterà le mani su uno dei 399 modelli esclusivi sfornati da Maranello.