Alla scoperta dei Suv di SEAT: Arona, Ateca e Tarraco

Tre frecce nell’arco di SEAT, tre SEAT Urban Vehicles per accontentare tutte le fasce di clienti: i loro nomi sono Arona, Ateca e Tarraco.

Nei primi quattro mesi del 2019 le vendite del marchio più giovane del Gruppo Volkswagen sono state in grande ascesa in Italia con i tre SUV grandi protagonisti.

Il nostro test drive dei SUV SEAT lungo le colline tra Verona e Vicenza è iniziato dalla guida della Arona, pensata per chi vuole un’auto per la città agile e compatta.

SEAT Arona spicca per il suo elevato grado di personalizzazione. Arona è anche il primo e unico suv al mondo a disporre di un propulsore alimentato a metano che nel nostro test-drive si è comportato benissimo.

”Nella road map di Seat verso la mobilità sostenibile – ha spiegato Pierantonio Vianello, direttore generale di SEAT Italia – pensiamo che il metano sia una soluzione anche di lungo periodo perché l’economia di esercizio, l’autonomia e i costi di accesso sono ora difficilmente replicabili da altre motorizzazioni alternative”.

Il prezzo? La SEAT Arona viene offerta ad un listino di partenza pari a 17.300 ma se si accede al finanziamento, con rate da 156 euro al mese, il prezzo scende a soli 14.900 euro.

Ateca è il suv Mid-size di SEAT. E’ una vettura alta, confortevole che consente anche una guida dinamica.

Offre una gamma motori che spazia dal 1.0 TSI Ecomotive 115 CV al 1.5 EcoTSI 150 CV (manuale o con cambio DSG) nella gamma a benzina, e dal 1.6 TDI 115 CV (manuale o con cambio DSG) al 2.0 TDI 150 CV (abbinato a cambio manuale o DSG e anche alla trazione 4Drive) oppure il 2.0 TDI 190 CV con DSG e trazione 4Drive per i motori Diesel.

Disponibile in quattro allestimenti, Ateca viene offerta ad un prezzo di partenza pari a 24.020 euro che scende a 20.500 euro se si opta per il finanziamento SEAT con rate mensili da 190 euro.

Infine SEAT Tarraco, il più grande dei veicoli a ruote alte della casa spagnola con i suoi 4,74 metri e declinato nelle varianti a cinque e sette posti. La Seat Tarraco si presenta come il veicolo ideale per chi ha una famiglia numerosa, ma non vuole rinunciare a stile, tecnologia e prestazioni.

Come negli altri Suv di SEAT la tecnologia Full Link, permette di collegare lo smartphone all’auto tramite Apple Car Play, Android Auto e Mirror Link, così da integrare applicazioni come Spotify, Shazam, Waze e Amazon Alexa Inoltre, per rendere la connettività davvero “easy”, i SUV SEAT offrono equipaggiamenti come il Connectivity box, che permette la ricarica per induzione e senza fili del proprio smartphone.

Apprezzato nel test-drive anche il Virtual Cockpit che permette di avere in un solo colpo d’occhio tutte le informazioni necessarie alla guida.

Tarraco parte dal prezzo di 29.975 euro che scende a 24.900 euro con finanziamento da 199 euro al mese.