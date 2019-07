Alfa Romeo Tonale, nuovo premio per il miglior design

editato in: da

Alfa Romeo Tonale: il nuovo Suv compatto del Biscione

Alfa Romeo Tonale continua a fare incetta di premi e conquista il Readers’ Choice Design Award del concorso Auto Express Awards 2019.

Un riconoscimento importante per il concept crossover plug-in hybrid della Casa del Biscione, in attesa dell’arrivo sul mercato previsto per il 2021. Tonale si aggiudica un nuovo premio che arriva dopo quello ai Car Design Award di Auto&Design, nella categoria Concept Car. Ancora una volta, viene premiato il design di un esemplare che gli appassionati non vedono l’ora di poter ammirare su strada.

Ad assegnare il Readers’ Choice Design Award sono stati i lettori della rivista Auto Express. Si tratta di una ulteriore gratificazione per il team di design del Centro Stile FCA di Torino. Il responsabile del design di Alfa Romeo, Scott Krugger, ha accolto così la conquista dell’ambito premio: “Essendo il primo modello ibrido plug-in della gamma, Tonale è una concept car molto importante per Alfa Romeo – ha spiegato un soddisfatto Krugger – il modello doveva essere funzionale ma al tempo stesso anche straordinario a livello estetico. Ricevere questo premio è un grande onore, il fatto che i veri appassionati di auto votino per la Tonale è davvero fantastico. Tutto il team di design è entusiasta dell’impatto che sta già avendo il concept”.

Il design di Alfa Romeo Tonale continua a bruciare le tappe e a confermarsi tra i più apprezzati al mondo. Nelle scorse settimane, il suv ibrido plug-in di casa FCA si era già aggiudicato il Car Award Design 2019, con la cerimonia di premiazione andata in scena durante la prima giornata del Salone dell’Auto di Parco Valentino, a Torino. In quell’occasione, la Tonale era stata indicata come migliore concept car in gara.

Dopo il debutto mondiale al Salone di Ginevra, l’Alfa Romeo Tonale ha fatto mostra di sé al Salone del Mobile di Milano e a Parco Valentino. Recentemente, il suv plug-in è stato anche protagonista al Goodwood Festival of Speed per quella che è stata la sua prima apparizione ufficiale in terra britannica. L’attesa per la sua uscita sul mercato, prevista nel 2021, è spasmodica e le sue apparizioni ai vari eventi automobilistici internazionali non fanno altro che aumentare la voglia di vederla sulle strade.