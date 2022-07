Alfa Romeo Tonale: novità importante per l’Italia

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo apre gli ordini della nuova Tonale diesel.

Al via gli ordini della nuova Alfa Romeo Tonale con motore 1.6 diesel da 130 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione e sei marce TCT (Twin Clutch Trasmission) che esalta le doti dinamiche e il piacere di guida, andando a ridurre i consumi del SUV della Casa del Biscione.

La nuova motorizzazione va ad arricchire ulteriormente l’offerta di Tonale, già disponibile nelle varianti Hybrid da 130 e 160 Cv che hanno raccolto subito un grande successo a livello commerciale, testimoniato dagli oltre 4.500 ordini registrati a partire dal lancio ufficiale del modello.

Alfa Romeo Tonale diesel: ordini aperti

La 1.6 diesel è una motorizzazione molto apprezzata dagli automobilisti italiani: questa versione strizza l’occhio alla clientela Business, con un’offerta nel segmento strategico dei C-SUV Premium in grado di soddisfare le esigenze di chi affronta lunghe percorrenze a bordo di una vettura.

A fare la differenza, in pieno stile Alfa Romeo, sono l’inimitabile piacere di guida, l’agilità e il comfort di un modello che vanta soluzioni tecniche specifiche come lo sterzo più diretto del segmento, il sistema brake-by-wire e il Dynamic Torque Vectoring.

Il 2022 si sta rivelando come un anno estremamente positivo per Alfa Romeo: il brand del Gruppo Stellantis, infatti, continua a fare breccia nel cuore degli appassionati e i numeri testimoniano il grande successo della Casa del Biscione. A giugno, per esempio, Alfa Romeo ha fatto registrare un’ulteriore crescita, con una quota di mercato pari all’1,1% e volumi di vendita che segnano una crescita del 25% sia rispetto al mese di maggio che allo stesso periodo del 2021.

Seguendo la scia dell’apprezzamento commerciale ottenuto dalle versioni Hybrid da 130 e 160 Cv già presenti all’interno del listino Alfa Romeo, il brand italiano ha deciso di lanciare il nuovo C-SUV anche con la motorizzazione diesel. Sono stati aperti gli ordini, sia online che presso tutte le concessionarie autorizzate, per il modello equipaggiato con il propulsore 1.6 diesel, capace di sviluppare 130 Cv di potenza ed erogare una coppia massima di 320 Nm.

La versione diesel di Alfa Romeo Tonale

La versione diesel della Tonale, vero e proprio gioiello di design di Alfa Romeo che si è aggiudicata il Reader Award dell’autorevole concorso Car of the Year 2021 di “What Car”, presenta il cambio automatico TCT a doppia frizione a sei marce che esalta il piacere di guida, riuscendo al tempo stesso a contenere i consumi.

Al pari delle versioni ibride, anche quella dotata di motore diesel vanta lo sterzo più diretto del segmento: questa soluzione garantisce un comportamento su strada sicuro, confortevole e divertente, mettendo la Tonale ai vertici della classe in termini di agilità e dinamica alla guida.

Tonale, inoltre, è anche l’unico modello della sua categoria ad essere equipaggiato con l’IBS, l’Integrated Brake System. Di serie, sul C-SUV di Alfa Romeo che per il futuro valuta la possibilità di tornare sul mercato con una nuova versione della MiTo, troviamo il Dynamic Torque Vectoring e le sospensioni con ammortizzatori Frequency Selective Damping.

La Tonale equipaggiata con motore diesel è disponibile in tre diversi allestimenti, ciascuno con una caratteristica ben definita. L’allestimento Super rappresenta la porta d’ingresso all’esperienza Alfa Romeo, quello Sprint include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva e infine l’allestimento TI esalta tutta l’eleganza del C-SUV della Casa del Biscione.