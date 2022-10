Alfa Romeo Tonale è Auto Europa 2023

Tonale è il primo SUV elettrificato di Alfa Romeo e, nelle scorse ore, i soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati, hanno deciso che proprio questo modello è vincitore del premio Auto Europa 2023.

Un’auto straordinaria, che è riuscita a battere la concorrenza. Vincitore del premio Auto Europa 2023, il grandioso SUV si è imposto su una platea di 20 nuovi modelli, in quanto migliore auto prodotta e commercializzata in Europa sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

La premiazione di Alfa Romeo Tonale

Giunta alla trentasettesima edizione, la premiazione si è svolta nel suggestivo Mauto, il Museo dell’Automobile di Torino, che conosciamo molto bene. Un concorso molto prestigioso, che ha mostrato quelle che sono le tendenze più attuali del mercato, indicando i nuovi modelli che in questi ultimi mesi il pubblico ha maggiormente apprezzato, non solo in tema di design ma anche di tecnologie, ambito in cui ormai elettrico e ibrido hanno maggiormente successo.

Il presidente dell’UIGA, Gaetano Cesarano, ha dichiarato: “Il premio Auto Europa assegnato ad Alfa Romeo Tonale dimostra l’indissolubile legame passionale degli italiani con l’automobile, che trova il giusto punto di sintesi con l’innovazione, la ricerca stilistica e gli alti standard di sostenibilità e sicurezza che l’industria sfoggia sul mercato. Tutte le auto concorrenti al premio rappresentano il meglio che le Case propongono oggi agli automobilisti nei rispettivi segmenti, declinato in tutte le alimentazioni nel percorso di transizione energetica della mobilità”.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, commenta: “Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che è stato assegnato a Tonale da una giuria di esperti del settore insieme a tantissimi semplici appassionati di motori. Ciò conferma quanto il nostro SUV compatto abbia conquistato davvero tutti. Il suo segreto? È l’unica vettura in questo segmento a coniugare la tecnologia più innovativa e sofisticata con la bellezza senza tempo del design italiano, il tutto esaltato dal piacere di guida che solo Alfa Romeo può regalare”.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Alfa Romeo Tonale: il successo del primo SUV elettrificato del brand

Alfa Romeo Tonale è il modello che ha segnato la profonda metamorfosi del marchio che, nonostante sia rimasto fedele al DNA di nobile sportività italiana dal 1910, si è evoluto radicalmente e si è lanciato nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione. Il design, lo possiamo vedere, è inconfondibilmente italiano, e trova un corrispettivo nella tecnologia da primato e nella connettività ai massimi livelli, come dimostra un sistema di infotainment completamente nuovo.

Per Alfa Romeo Tonale la Casa di Arese ha concepito soluzioni tecniche uniche ed esclusive, in grado di esaltare il proprio DNA e di offrire al cliente un’esperienza di guida unica tipica del marchio, in cui la cura dei dettagli molto meticoloso sposa la ricerca continua della più elevata qualità.

Nel mese di luglio si è svolto negli showroom Alfa Romeo italiani il primo appuntamento ufficiale con Tonale, il C-SUV elettrificato del Biscione. L’evento era tra i più attesi da parte degli appassionati della Casa, che infatti hanno raggiunto le concessionarie a migliaia, per poter finalmente vedere dal vivo, e testare su strada, il C-SUV del marchio.

Grande approvazione da parte del pubblico, che ha potuto sperimentare la motorizzazione Hybrid firmata Alfa Romeo e riconoscere la qualità e il piacere di guida tipico delle vetture del brand. Il SUV Tonale, a listino a partire da 36.000 euro, offre tutto il piacere tipico del marchio italiana in un’autentica esperienza elettrificata.