Alfa Romeo, il SUV Tonale arriverà nel 2021

Alfa Romeo Tonale: il nuovo Suv compatto del Biscione

Alfa Romeo Tonale, abbiamo parlato tanto di questo SUV già dallo scorso anno, ma ancora non è stato lanciato. Secondo alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni però forse abbiamo una data, settembre 2021, in cui potremo vedere la sua presentazione ufficiale sul mercato auto.

Secondo delle fonti anonime interne al Gruppo FCA, citate sulla pagina Facebook “Alfa Romeo Project”, il SUV Alfa Romeo Tonale sarà messo in preordine a partire dal mese di ottobre o, al più tardi, novembre 2021. L’auto verrà prodotta nello stabilimento di Pomigliano, questo era già stato confermato dalla Casa nei mesi scorsi. La prima versione che vedremo sul mercato sarà molto probabilmente quella di lancio del nuovo SUV del brand.

A partire dalle date appena ‘segretamente svelate’, possiamo ipotizzare che le prime consegne della Launch Edition di Alfa Romeo Tonale inizieranno a febbraio 2022. L’auto nascerà sulla stessa piattaforma utilizzata per Jeep Compass modificata appositamente per il SUV e che, rispetto alla versione usata per altri celebri modelli del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, sarà allargata, alleggerita e irrigidita.

Il nuovo SUV del Biscione, di cui abbiamo tanto parlato già lo scorso anno, quando è stato svelato per la prima volta al Salone di Ginevra, subirà delle modifiche rispetto alla concept car che abbiamo visto al grande evento svizzero, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, o almeno così pare. Sembra anche che le carreggiate e forse il passo saranno aumentati e che l’auto disporrà di sospensioni anteriori e posteriori di tipo McPherson.

Alfa Romeo Tonale offrirà ai suoi clienti una rosa di motori benzina, diesel e ibridi. Non dimentichiamo che si tratta dell’erede di Alfa Romeo Giulietta e quindi ricopre un ruolo unico e molto importante. Il SUV sarà dotato di nuovi sistemi ADAS di ultima generazione e di un inedito sistema di infotainment.

All’inizio del 2020 il Coo Emea Region di FCA Pietro Gorlier aveva annunciato: “La nuova Alfa Romeo Tonale andrà in produzione a Pomigliano nella seconda metà del 2021. In fabbrica sono già stati avviati i lavori di ristrutturazione per accogliere la produzione, a cominciare dal reparto di verniciatura, per investimenti di circa un miliardo di euro dei cinque previsti in Italia. Complessivamente, tra Panda Hybrid e Alfa Romeo C-SUV Tonale, primo modello ibrido plug-in di questo marchio, l’investimento per Pomigliano ammonta a oltre un miliardo di euro”. Altri dettagli ufficiali li scopriremo nei prossimi mesi, nel corso del 2021.