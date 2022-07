Alfa Romeo Tonale, l’anima altamente tecnologica del nuovo SUV

Alfa Romeo Tonale, dopo la lunga attesa, è ormai sul mercato. Ricordiamo che si tratta del primo C-SUV elettrificato della Casa di Arese, che ha segnato la vera metamorfosi del Biscione. Una vettura che fu presentata per la prima volta al Salone di Ginevra 2019 e che abbiamo atteso per anni.

La scorsa settimana abbiamo visto partire gli ordini per la versione con motore 1.6 diesel da 130 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione e sei marce TCT (Twin Clutch Trasmission), che esalta le doti dinamiche e il piacere di guida, andando a ridurre i consumi del SUV. Una nuova motorizzazione che arricchisce l’offerta di Tonale, già disponibile nelle varianti Hybrid da 130 e 160 CV che hanno raccolto subito un grande successo a livello commerciale, testimoniato dagli oltre 4.500 ordini registrati a partire dal lancio ufficiale del modello.

L’alta tecnologia a bordo del SUV Tonale

In occasione del lancio del nuovo SUV, il marchio italiano ha deciso di presentare una nuova funzionalità in grado di farne scoprire le principali caratteristiche, adattandosi ai metodi digitali di fruizione di contenuti più moderni ed evoluti. Stiamo parlando in particolare dei nuovissimi Smart Speaker, dispositivi “intelligenti” che sono in grado di interagire con gli utenti quando vengono attivati. Si tratta di strumenti tecnologici di ultima generazione che, in base a quanto dichiarato dai dati di Global Web Index (GWI), stanno entrando a far parte della quotidianità di molte persone: i fruitori in Italia oggi sono circa 16 milioni, e di questi il 20% possiede i dispositivi Amazon con integrazione Alexa.

Si tratta di una nuova Skill sviluppata per l’assistente vocale Alexa. E in effetti, il funzionamento è molto semplice: basta dire “Alexa, avvia Alfa Romeo Tonale”, per immergersi all’interno di un percorso guidato in cui vengono svelate le caratteristiche tecnologiche del primo C-SUV elettrificato del brand. La voce racconta tutto ciò che riguarda i motori, l’infotainment e molto altro. Una volta terminato il percorso guidato, il cliente ha la possibilità di prenotare un test drive compilando un modulo che arriva direttamente sullo smartphone.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Lo scopo di questa innovazione

Una modalità di fruizione davvero innovativa, studiata e realizzata soprattutto per i clienti attivi nel perseguire le proprie passioni, ambiziosi ed esigenti verso sé stessi e i marchi a cui si legano. Novità progettate per coloro che sono alla ricerca costante di affidabilità, innovazione e autenticità nei prodotti che scelgono. Sono proprio questi i valori della tribe Alfa Romeo, la comunità globale che si identifica pienamente in Tonale (il SUV è in vendita a partire da 35.500 euro).

Il nuovo SUV elettrificato del Biscione è stato concepito per offrire dinamica di guida e agilità, e assicura una vera esperienza di guida ibrida, proiettando il brand in una nuova era. C’è da dire che si tratta anche – al momento - dell’Alfa Romeo più connessa di sempre, come dimostra il sistema di infotainment completamente nuovo, disegnato per offrire aggiornamenti “Over The Air” e integrazione con Alexa.

La nuova Skill è al debutto, accompagnata da una campagna media dedicata con tre spot mirati proprio al cuore degli appassionati digitali e trasmessi sulle principali app di streaming, podcast e musicale, Amazon Music e Spotify. Con la nuova Skill, veloce, intuitiva, sviluppata per i dispositivi con integrazione Alexa, gli utenti avranno la possibilità di scoprire, in una modalità inedita, la punta di diamante del Biscione.