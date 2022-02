Alfa Romeo svela il nuovo SUV Tonale

Foto: la nuova Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo è lieta di presentare Tonale, il modello che segna la metamorfosi del marchio, tanto atteso ormai da quasi tre anni. Pur rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910, con questo nuovissimo SUV, Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione.

Il design del nuovo SUV Tonale

L’auto, vista per la prima volta come concept car al Salone di Ginevra 2019, presenta un look straordinariamente fedele a quello della concept car da cui prende origine, grazie al magnifico lavoro del Centro Stile Alfa Romeo. Alfa Romeo Tonale è destinato a un cliente giovane, metropolitano e dinamico, propone un design distintivo, sensuale e proiettato al futuro, in cui si esaltano i nuovi canoni stilistici che rimarranno i punti fermi nello sviluppo della gamma Alfa Romeo: i cerchi ruota a 5 fori, il cluster nel quadro strumenti “a cannocchiale”, il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide.

Le dimensioni compatte del SUV presentano una lunghezza di 4,53 metri, una larghezza di 1,84 m e un’altezza di 1,6 metri, e racchiudono l’unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, in una sintesi tra un heritage prezioso e l’anticipazione del futuro. Nel look dell’auto vediamo stilemi entrati nella storia dell’automobilismo mondiale, sul frontale vediamo ovviamente l’inimitabile “Trilobo” e il distintivo “Scudetto” Alfa Romeo.

La fanaleria anteriore “3+3” con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix evoca lo sguardo fiero di SZ Zagato o del concept Proteo. Sviluppati insieme a Marelli, i tre moduli compongono una frontline unica dell’auto e forniscono luce diurna, indicatore di direzione dinamico e dispositivo “Welcome and Goodbye”, garantendo le migliori condizioni di illuminazione. Queste tecnologie offrono più efficienza e maggiore sicurezza.

Le luci posteriori presentano gli stessi elementi di stile dei fari anteriori e formano una sinusoide che avvolge completamente il lato posteriore della vettura. La sensualità e il dinamismo del nuovo SUV Tonale si evincono anche dal lunotto posteriore avvolgente, che rende omaggio all’8C Competizione, e dal design dei cerchi in lega che ripropone lo stilema Alfa Romeo del “disco telefonico”.

La tecnologia a bordo di Alfa Romeo Tonale

In esclusiva mondiale, su Tonale debutta la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), una novità assoluta nel settore automotive. Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale NFT. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura.

In base alla selezione del cliente, l’NFT riporterà i dati sulla vita dell’auto, generando una certificazione che potrà essere usata come garanzia del buon mantenimento, supportandone quindi il valore residuo. Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà un’addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare.

Gli interni di Tonale

Il design dell’abitacolo, che trae ispirazione dalla storia racing di Alfa Romeo, ne rievoca la passione grazie alle sue forme dinamiche e potenti. Le linee disegnate sono equilibrio di armonia e tensione e si ha la sensazione che l’intero veicolo sia sempre pronto a scattare.

Tutto è rivolto verso il guidatore ma l’abitacolo è allo stesso tempo stato studiato per ospitare comodamente i suoi passeggeri. L’ambiente presenta un carattere sportivo e tecnologico unico, sottolineato ad esempio dal sapiente accostamento tra la fredda solidità dell’alluminio e il calore e la morbidezza della pelle e dell’Alcantara.

Il quadro strumenti “a cannocchiale” spicca tra gli elementi che più di tutti caratterizzano questo nuovo modello, di chiara matrice stilistica Alfa Romeo, insieme al volante compatto e dalla forma sportiva che assicura un feeling dello sterzo preciso e diretto, impreziosito dalle esclusive palette cambio in alluminio.

Il tunnel centrale accoglie uno degli elementi essenziali di Alfa Romeo: il nuovo selettore di modalità di guida D.N.A., e la plancia “driver oriented”, tutto è impreziosito dal tema texture diamantino che si ispira alle lavorazioni meccaniche di precisione fatte con incisioni laser. La plancia presenta anche un inserto retroilluminato con effetto unexpected back light, quando la fascia è spenta appare una grafica mentre, quando si accende, la prima scompare e ne compare una nuova. I sedili ergonomici si adattano perfettamente all’uso quotidiano e si contraddistinguono per uno stile giovane e tecnico dato da tessuti in neoprene derivati dall’abbigliamento sportivo.

La gamma di motorizzazioni

Tonale segna per il Biscione il naturale ingresso nel mondo dell’elettrificazione ma, fedele alla propria attitudine audace, la Casa di Arese definisce un paradigma: l’elettrificazione deve essere al servizio del brand e del suo DNA, con l’obiettivo di reinventare la sportività nel XXI secolo.

I livelli di elettrificazione sono due, Hybrid e Plug-in Hybrid. Sul nuovo SUV Tonale esordisce infatti il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, in esclusiva per Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Al lancio è disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV, che viene sempre accoppiata con l’Alfa Romeo TCT a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48 volt.

Ma non è finita qui, nella gamma possiamo dire che occupa la posizione al vertice delle prestazioni l’esclusivo Plug-in Hybrid Q4 in grado di sprigionare la potenza estrema di 275 CV, che garantisce al guidatore uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 chilometri nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato), best in class nel segmento. La trazione Q4, standard per la motorizzazione Plug-in Hybrid, garantisce un livello di sicurezza e un piacere di guida che non hanno precedenti.

La gamma di motorizzazioni si completa anche con il nuovo diesel 1.6 litri che eroga 130 CV di potenza e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore.

I prezzi di listino

Alfa Romeo Tonale sarà ordinabile a partire dal mese di aprile nell’esclusiva versione di lancio ‘Edizione Speciale’. Per il momento non abbiamo ancora nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda i prezzi del SUV, presentato proprio questo pomeriggio dalla Casa di Arese. Seguiranno aggiornamenti.