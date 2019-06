Alfa Romeo Stelvio, la versione sportiva ‘Turismo Internazionale’

editato in: da

Alfa Romeo lancia Stelvio Turismo Internazionale, versione super sportiva e di stile del suv di successo della Casa.

Un allestimento che mira soprattutto ad aumentare le performance di guida, il Biscione ha avviato gli ordini della nuova vettura. La sigla Ti è storica e da sempre sta ad indicare le Alfa Romeo più accattivanti e tecnologiche, ricche di tutti i contenuti più ricercati che possono andare a soddisfare anche le aspettative più elevate degli amanti e appassionati del Biscione.

Alfa Romeo Stelvio Turismo Internazionale presenta quindi contenuti unici che sono stati pensati e aggiunti per esaltare il piacere di guida. Il Pack Performance è inserito di serie e prevede le sospensioni attive AlfaTM Active Suspension, cambio al volante in alluminio, bloccaggio differenziale posteriore, pack Sport e Sport Interior. Le dotazioni comprendono inserti e pedaliera sportiva in alluminio, ambiente nero, sedili sportivi in pelle regolabili elettricamente e volante sportivo in pelle. Ovviamente non possono mancare nemmeno il comfort di bordo e tutti i sistemi tecnologici e la connettività di ultima generazione. Alfa Connect 8.8’’ con integrazione Apple CarPlay e Android AutoTM, fari Bi-Xenon e Adaptive Cruise Control.

Differenti novità anche per gli esterni della nuova Alfa Romeo Stelvio Ti, con dettagli molto prestigiosi in fibra di carbonio e nuovi fanali posteriori bruniti. Skid plate, cerchi in lega da 20’’ con pinze freno sportive rosse e cornici dei cristalli esterni in colorazione nera, come i vetri privacy, i badge Stelvio e i terminali di scarico.

In ambito di motorizzazioni la nuova Stelvio Turismo Internazionale dà il meglio delle performance, vediamo infatti un 2.2 Turbo Diesel con l’ottima potenza di 210 Cv, abbinato al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4, in grado di esaltare l’anima sportiva del suv che riesce a far provare sensazioni uniche anche al guidatore più esperto. Velocità massima 215 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in appena 6.6 secondi. Il diesel non è l’unica alternativa, c’è anche un fantastico 2.0 Turbo benzina ancora più emozionante, in grado di sprigionare 280 Cv di potenza, sempre abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. L’auto così equipaggiata scatta da 0 a 100 km/h in soli 5.7 secondi e raggiunge 230 km/ di velocità massima.