Alfa Romeo Sport Tech, edizioni speciali di Giulia e Stelvio

Ancora non sono state annunciate ufficialmente, ma le immagini delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport Tech stanno già circolando.

La nuova versione dei due modelli di successo del Biscione probabilmente andrà a sostituire quelli che sono stati presentati lo scorso mese di settembre con la denominazione di B-Tech e che sono ancora presenti ufficialmente sul listino. Non sappiamo i dettagli delle nuove vetture proposte, sul sito ufficiale non troviamo ancora alcuna informazione, ma sicuramente i dati saranno diffusi nei prossimi giorni. Le due nuove varianti di Alfa Romeo Giulia e Stelvio entreranno sul mercato con l’obiettivo di alzare le vendite di questi due modelli che ultimamente non stanno realizzando il successo che meritano.

Partiamo da Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech, per quanto riguarda la dotazione di serie della nuova edizione speciale, non sappiamo ancora nulla. Sul sito infatti non se ne parla affatto, si accenna solo alla possibilità di affidarsi alla formula Noleggio Chiaro per tutto il mese di maggio. Soluzione che prevede un pagamento a rate, 36 mesi di noleggio, 60mila km, al termine del quale il conducente potrà acquistare il veicolo a 29.000 euro con diritto di prelazione.

Dando invece uno sguardo alla sorellina del grande e famoso suv della Casa del Biscione, vediamo una Alfa Romeo Giulia Sport-Tech in serie speciale, con Infotainment da 8.8’’ e radio DAB, cerchi in lega sportivi a 5 fori, Alfa Connected Services, Adaptive Cruise Control di serie, Integrazione Smartphone. Per tutto il mese di maggio l’auto sarà disponibile ad un prezzo di lancio di 35.900 euro, la versione Sport-Tech prevede motore 2.2 turbo diesel in grado di erogare una potenza di 160 Cv, con cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore.

Al momento le uniche informazioni che abbiamo a disposizione sono queste, attendiamo ulteriori dettagli sulle nuove varianti speciali di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le vendite del Biscione ultimamente hanno registrato numeri ben poco soddisfacenti, questo il motivo per cui la Casa di Arese ha deciso di rinnovare la gamma dei suoi modelli di punta, per cercare di realizzare volumi maggiori. Attendiamo nei prossimi giorni informazioni dettagliate su queste nuove versioni Sport-Tech, prima del loro lancio ufficiale sul mercato.