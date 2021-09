In vendita l’Alfa Romeo Spider più veloce

editato in: da

Un nuovo modello iconico della Casa del Biscione è pronta a infiammare le aste, con pochi fortunati che avranno l’occasione di accaparrarsela. Parliamo dell’iconica Alfa Romeo Spider S2, la più veloce di sempre, resa famosa in tutto il mondo per l’apparizione nella pellicola firmata da Mike Nichols “Il Laureato”, film del 1967 con Dustin Hoffman.

Elegante e raffinata, l’ambita Spider Duetto messa in vendita è un esemplare di seconda serie del 1977 alla quale sono stati fatti diversi aggiornamenti al livello meccanico per aumentarne la rigidezza per l’uso in pista attraverso un roll-bar. La differenza più evidente sul modello è la coda tronca Kamm, che dà maggior aerodinamicità al mezzo. Modifiche anche al motore, con l’originale sostituito da un Twinspark a quattro cilindri da 218 CV che è stato abbinato a una trasmissione sequenziale a sei marce e un differenziale a slittamento limitato.

Il modello, in vendita sul sito di aste Collecting cars con un valore di mercato che si aggira sui 147.000 euro (125.000 sterline al cambio, tasse escluse), ha un assetto irrigidito grazie a un pacchetto completo di sospensioni regolabili Alfaholics GT-R e l’impianto frenante che può contare su pinze anteriori a sei pistoncini. I ragazzi di Alfaholics, famosi per i loro restomod, con le modifiche apportate alla Spider l’hanno quindi resa una valida alternativa alla Giulia GTA-290.

Alfa Romeo, che ha di recente aperto al ritorno di MiTo, vede poi ulteriori modifiche strutturali alla quattro ruote considerata una delle più veloci di sempre. Ad esempio, secondo quanto riferito da Alfaholics, il mezzo è stato implementato di un radiatore in alluminio con elettroventola gestita da centralina, un serbatoio del carburante riempito di schiuma di alluminio, un sistema antincendio, cofano motore e vano bagagli in fibra di vetro e sistema di monitoraggio. Anche gli interni sono stati rifiniti e resi ancora più eleganti, con dettagli in pelle e alcantara personalizzati.

Perfetta fusione tra vecchio e nuovo, anche nel cruscotto c’è un pizzico di moderno, con la sostituzione del doppio cruscotto con uno schermo digitale che potrebbe far storcere il naso agli appassionati. Sul contachilometri sono circa 8.000 i chilometri percorsi da questo gioiello, pronto ad una nuova dopo l’asta e il restyling vissuto in pieno stile Alfa.