Alfa Romeo Spider, un progetto eccezionale che potrebbe avverarsi

Da molto tempo ormai si parla della possibilità di introdurre nella gamma del Biscione l’Alfa Romeo Spider.

Ad oggi ancora si tratta solo ed esclusivamente di un’idea, mossa sicuramente dalla voglia degli appassionati del brand di vedere questo modello eccezionale, ma forse anche dalla Casa che vorrebbe introdurre una novità unica ed entusiasmante nel patrimonio automobilistico. Per il momento però non sembra essere prossimo l’arrivo della Alfa Romeo Spider, anzi il piano industriale non lo prevede affatto.

Il Biscione non sta vivendo un momento molto positivo e piacevole, le vendite sono diminuite, i numeri non sono più quelli di una volta. Eppure i grandi appassionati e i fan della storica Casa automobilistica italiana continuano a immaginare come potrebbe realmente essere questo modello, se proposto sul mercato. La prima immagine di una possibile Alfa Romeo Spider la vediamo sulla pagina Facebook Alfa Romeo Project 950, non è la prima volta che ci interessiamo ai render proposti da questa interessante realtà. Nei giorni scorsi è stata pubblicata l’ultima ipotesi di come potrebbe essere davvero la Spider, se mai il brand dovesse decidere di lanciarla davvero sul mercato.

Da quello che vediamo nell’immagine, ci salta subito all’occhio un frontale che senza alcun dubbio ricorda il recente crossover lanciato dalla Casa, Alfa Romeo Tonale, a cui sicuramente l’autore del render si è ispirato. Non dimentichiamo che i dirigenti della Casa, nella presentazione di Tonale, hanno dichiarato che i prossimi mezzi di Alfa Romeo si sarebbero ispirati al design di questo nuovo suv di ultima generazione. Per questo è assolutamente giustificato immaginare che le auto del futuro del Biscione prendano spunto da molti elementi e caratteristiche appunto del suv. Ovviamente gli elementi tipici della Spider si vedono solo nella parte posteriore della nuova Alfa Romeo Spider immaginata dal designer, non ci resta che attendere e capire se dalla Casa qualcosa si smuoverà.

Magari vedendo queste immagini ai dirigenti verrà la voglia di lanciare un modello simile nei prossimi anni. Ancora ovviamente non lo sappiamo e nessuno si è mai pronunciato in merito, quindi sembra un’idea dalla realizzazione molto lontana. Mai dire mai però, continuiamo a seguire i progetti e gli sviluppi de Biscione.