Alfa Romeo RL Super Sport, la prima Quadrifoglio della Casa

Alfa Romeo esporrà un esemplare della mitica RL Super Sport Targa Florio in occasione dello Zoute Grand Prix 2019, in programma dal 10 al 13 ottobre.

La RL rappresenta un’auto storica per la Casa del Biscione: è stata la prima sulla quale è comparso il quadrifoglio, simbolo dell’Alfa Romeo nel mondo delle competizioni. Accadde per la precisione sulla RL Super Sport Targa Florio del 1923, realizzata per l’omonima gara siciliana, considerata una delle più importanti dell’epoca. L’esemplare che sarà messo in mostra, proviene dalla prestigiosa collezione Alfa Romeo presente all’interno del Museo Storico di Arese, la sede del marchio che nel giugno del 2020 festeggerà i suoi 110 anni di vita.

La prima RL venne realizzata nel 1922 in due versioni: Normale e Sport. Nella versione Normale presentava un motore a sei cilindri da 2916 cm3 capace di erogare 56 cavalli, mentre la cilindrata della versione Sport, con il caratteristico radiatore a diedro, saliva fino a 2994 cm3, grazie a un alesaggio di 76 mm anziché 75 mm e un rapporto di compressione più elevato che portavano la sua potenza a raggiungere i 71 cavalli. La versione Sport, in virtù del passo accorciato e del peso contenuto, riusciva a toccare una velocità di 130 chilometri orari, mentre il modello in versione Normale poteva arrivare fino a 110 chilometri all’ora.

La versione Super Sport, quella dell’esemplare che Alfa Romeo metterà in mostra durante la nuova edizione dello Zoute Grand Prix, presentava un motore da 83 cavalli, costituito da un monoblocco e una testata in ghisa, da un albero a camme laterale con azionamento a ingranaggi, da due valvole per cilindro, da due carburatori e da un’accensione con magnete ad alta tensione. L’Alfa Romeo Super Sport era dotata di freni con tamburi maggiorati, cambio a quattro marce più retromarcia con comando a leva centrale. Come il modello precedente, poteva raggiungere la velocità massima di 130 chilometri orari. In totale vennero prodotte 2631 Alfa Romeo RL dal 1922 al 1927, tra cui 392 Super Sport e la mitica Targa Florio.

L’Alfa Romeo RL Super Sport con l’inconfondibile quadrifoglio disegnato, sarà esposta nel padiglione dedicato all’Alfa Romeo durante lo Zoute Grand Prix 2019, in programma dal 10 al 13 ottobre presso il Royal Zoute Golf Club di Knokke-Heist, in Belgio.