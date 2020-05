Alfa Romeo riparte, nuovi motori per Giulia e Stelvio

editato in: da

Svelate le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020

È iniziata la fase della riapertura dopo il lockdown volto a contenere la diffusione del contagio di Coronavirus, anche Alfa Romeo riparte e riaprono le porte degli showroom. La Casa è pronta a lanciare tutte le novità della gamma Stelvio e Giulia.

Il Biscione accoglie tutti gli automobilisti che cercano il meglio della tecnologia applicata al prezioso patrimonio tecnico e all’ineguagliabile dinamica di guida di ogni creazione. Prima di tutto, dopo la presentazione di alcuni giorni fa, da oggi è possibile ordinare le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020 al prezzo rispettivamente di 90.500 euro e 100.500 euro. Le due vetture rappresentano nuovamente l’eccellenza Alfa Romeo ed esprimono ancor di più performance, DNA vincente e stile inconfondibilmente italiano.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono un concentrato di ricercate soluzioni tecniche e prestazionali, vetture che rappresentano la più raffinata espressione di un design funzionale e tipicamente italiano. Le prestazioni sono assicurate dal potente propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo, realizzato interamente in alluminio e capace di sprigionare ben 510 CV e 600 Nm di coppia massima.

Altra novità che lancia Alfa Romeo nella gamma è l’emozionante nuovo motore 2.0 Turbo Benzina AT8 da 280 CV di potenza, abbinato alla trazione posteriore, un concentrato di tecnologia che permette di scegliere un propulsore a benzina ad alte prestazioni senza rinunciare al piacere della trazione posteriore. Esordisce anche il nuovo motore 2.0 Turbo Benzina da 250 CV AT8 trazione integrale su Stelvio e 2.0 Turbo Benzina da 250 CV AT8 trazione posteriore su Giulia, per entrambe in su allestimento Veloce.

E infine Alfa Romeo ha deciso di proporre un’offerta dedicata all’allestimento Sprint a condizioni esclusive, come ad esempio Stelvio Sprint 2.2 Turbo Diesel da 190 CV in promozione a 44.000 euro rispetto a un listino di 56.000 euro. L’allestimento Sprint rappresenta la formula vincente per il cliente che non rinuncia alla caratterizzazione sportiva di una vera Alfa Romeo ma che ha bisogno di una motorizzazione più adatta a un utilizzo urbano. Di serie offre finiture dark miron, pinze freno by Brembo con trattamento nero, volante sportivo in pelle ed inserti in alluminio su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Ampia scelta delle motorizzazioni che varia dal 2.0 Turbo Benzina AT8 200 CV fino al 2.2 Diesel da 160 CV e 190 CV.