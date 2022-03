Alfa Romeo presenta Giulia e Stelvio ESTREMA, la prima serie

Alfa Romeo presenta la serie speciale di Giulia e Stelvio ESTREMA ad Hinwil, nel quartier generale dell’Alfa Romeo F1 Team. Prima serie speciale globale, l’allestimento la posiziona in vetta alla gamma e incarna la massima espressione in termini di soluzioni tecnico-dinamiche, stile e sportività.

Non poteva esserci luogo migliore per il debutto ufficiale, la Factory di Alfa Romeo F1 Team dove, lontano dai riflettori, Alfa Romeo e Sauber portano avanti una sinergia costante, che si basa sulla condivisione dei propri know-how in una continua ricerca tecnologica d’avanguardia.

Serie speciale ESTREMA, tecnica e sportività

Grande esordio per le nuovissime Giulia e Stelvio MY22 nella versione ESTREMA, che esalta il DNA sportivo del brand. Prima serie speciale che verrà commercializzata a livello globale, il perfetto connubio tra raffinatezza tecnica e piacere di guida. La Casa propone quattro allestimenti – Super Business, Sprint, Ti e Veloce – ciascuno con caratteristiche ben precise, per soddisfare le necessità dei clienti più esigenti:

Super è la porta di ingresso al mondo Alfa Romeo;

è la porta di ingresso al mondo Alfa Romeo; Sprint è per chi desidera un’esperienza dalla connotazione ancora più sportiva;

è per chi desidera un’esperienza dalla connotazione ancora più sportiva; Ti è il modello più elegante e distintivo;

è il modello più elegante e distintivo; con Veloce si può raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

ESTREMA si posiziona al vertice della gamma strizzando l’occhio alla super sportiva versione Quadrifoglio.

Per chi è pensata ESTREMA

Un nuovo progetto per Alfa Romeo, pensato per un cliente “intenditore della guida”, alla costante ricerca di una vera e propria simbiosi con la sua auto. Un cultore meno attento dell’estetica ma che tiene in particolar modo alle soluzioni tecniche in grado di conferire un bilanciamento e una dinamica di guida d’eccellenza.

Sono di serie le sospensioni attive che contribuiscono ad un eccezionale comfort, senza penalizzare handling sportivo e piacere di guida, grazie alla capacità di adattarsi real time alle condizioni del percorso. Il sistema di controllo, “Alfa active Suspension”, gestisce sospensioni e ammortizzatori in costante interazione con il CDC (Chassis domain control) e con il DNA. Sempre di serie il differenziale autobloccante che garantisce stabilità e controllo elevati.

L’estetica

Osservandola dall’esterno e accedendo nell’abitacolo la sportività risulta avvolgente grazie anche al diffuso utilizzo del carbonio. Negli esterni la fibra di carbonio è presente sugli specchietti e sul trilobo frontale. Toni scuri per lo specifico badge ESTREMA sul paraurti, cerchi in lega – da 19” sulla Giulia e 21” sulla Stelvio – e pinze freno nere.

Anche all’interno troviamo la stessa forte connotazione sportiva, spiccano le finiture in fibra di carbonio e i sedili in Alcantara, un materiale unico che unisce le ragioni dell’estetica e della funzionalità. Cuciture in contrasto rosse abbinate a inserti in pelle donano sportività ed esclusività a cruscotto, sedili, volante e cambio.

Motori e prezzi

Giulia e Stelvio ESTREMA sono equipaggiate con i propulsori 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4. Completa l’allestimento un impianto audio dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, con prezzi a partire da 67.600 euro per Giulia, e 75.400 euro per Stelvio.

Nell’Head Quarter di Hinwill il presente – espresso con attitudine audace dalla serie speciale ESTREMA – incontra la visione del futuro, per dare vita ad asset strategici e ad una continua condivisione di know-how tecnico.