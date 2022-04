Alfa Romeo, possibile il ritorno di questo modello

Anche Alfa Romeo, la nota Cassa automobilistica di Arese, segue l’orma di tantissimi altri brand del comparto per quanto riguarda la transizione energetica. Per il Biscione è iniziata proprio di recente, in corrispondenza del lancio del nuovo SUV elettrico Tonale, che ha aperto il capitolo dell’elettrificazione.

Come Alfa Romeo ha annunciato, da oggi in poi, nel prossimo futuro del brand italiano, vedremo differenti modelli di auto full electric a listino. E non è tutto, perché anche le altre vetture già presenti in gamma verranno commercializzate anche nella loro prima versione a zero emissioni, subendo la tanto “discussa” elettrificazione. Proprio per questo motivo, ci si aspetta anche che possano tornare in vita dei modelli di Alfa Romeo che sono usciti ormai da anni dalle catene di produzione degli stabilimenti del marchio. Tra questi c’è la MiTo, che tutti conosciamo, la “piccola” di Casa, che oggi non viene più prodotta, appunto, pensata soprattutto per i più giovani.

Alfa Romeo MiTo: l’inatteso ritorno

Quando la Casa di Arese ha deciso di mandare in pensione la tanto amata MiTo, aveva lasciato intendere che si trattava di una decisione definitiva. La compatta del brand infatti doveva sparire totalmente dalla gamma Alfa Romeo, per lasciare il posto libero all’avvento di un nuovo SUV, che è possibile sia Brennero, di cui abbiamo già parlato in passato. Oggi però le dichiarazioni del numero di Alfa Romeo UK, Damien Dally, fanno pensare a tutt’altro: sembra infatti che la MiTo possa tornare in una nuova veste, ma ancora nulla è certo, si tratta di supposizioni.

Le parole del manager sono state le seguenti: “Il marchio ha una storia di vendita di auto sportive compatte, come l'Alfasud, ed è un'area interessante del mercato, che è ad alto volume e ci offre un'offerta molto più ampia. La MiTo era un'auto a tre porte, ma se avesse avuto cinque porte, il mercato sarebbe stato molto più grande. Il prossimo passo nel percorso verso l'elettrificazione è completamente elettrico e le auto compatte si integrano bene a questa filosofia”.

I nuovi modello di Alfa Romeo: l’annuncio della Casa

Visto e considerato quanto lo stesso Damien Dally ha di recente dichiarato, è possibile quindi pensare che la MiTo possa tornare a listino in un futuro non troppo lontano, magari in una nuova veste a cinque porte e più versatile, per adattarsi alle esigenze di un numero più alto di clienti.

È vero anche che la Casa di Arese, secondo le ultime dichiarazioni, mira a lanciare sul mercato un nuovo modello all’anno fino al 2030. Entro il 2027, tra l’altro, Alfa Romeo ha un grande obiettivo: diventare un brand full electric. Detto ciò, se la Casa ha intenzione di rispettare quanto dichiarato, fino al 2030 arriveranno praticamente otto nuove vetture a listino, e alcune le conosciamo già. Stiamo parlando infatti della Tonale, ma anche del nuovo SUV Brennero, e le nuove generazione full electric di Stelvio e Giulia. Infine pare che il Biscione sia intenzionato a presentare una nuova ammiraglia e due SUV imponenti. A conti fatti, resta un posto libero: si sa mai che arrivi davvero una nuova Alfa Romeo MiTo? Staremo a vedere.