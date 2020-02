Alfa Romeo: nuovo logo per la festa dei 110 anni

editato in: da

Così rinasce la mitica Alfa Romeo Giulia GTA

La Casa di Arese raggiunge quest’anno un traguardo davvero importante, il 110° anniversario di storia di un grande marchio automobilistico italiano conosciuto in tutto il mondo.

Il 24 giugno 2020 si festeggerà ad Arese con un grande evento dedicato, 110 anni di innovazioni tecnologiche, successi sportivi e memorabili creazioni su quattro ruote. Per celebrare l’evento, il Centro Stile Alfa Romeo ha realizzato un nuovo logo che caratterizzerà le vetture e accompagnerà tutte le iniziative del Marchio nel corso del 2020.

Infatti sarebbe impossibile concentrare tutte le attività e i festeggiamenti di un compleanno così importante in una data unica, il brand sorprenderà tutti gli appassionati con un calendario ricco di iniziative tutto l’anno. Il Biscione prevede anche un inedito piano editoriale con la storia mai raccontata del brand attraverso punti di vista che escono anche dal mondo dell’automobile e toccano ambiti più eterogenei. La storia di Alfa Romeo infatti si intreccia con il meglio della genialità italiana e ne racchiude il carattere, oltre al noto patrimonio tecnico e artistico.

Ma torniamo a parlare del logo specifico creato per i 110 anni del brand, in grado di sintetizzare il punto di forza di Alfa Romeo, la capacità unica di far incontrare tecnologia, piacere di guida e bellezza. Come successe per il centenario, ancora una volta è il numero stesso a creare il logo: le due prime cifre “1” seguono una linea prospettica che conferisce al numero stesso l’idea di transizione dal passato verso il presente e trova il suo culmine alla cifra “zero”.

All’interno dello “zero” si trova uno degli elementi iconografici tipici e più riconoscibili del logo Alfa Romeo, il “Biscione”. A completare la parte inferiore del cerchio, la data di nascita e l’attuale, 1910-2020. L’insieme dei numeri e la forma iconografica creano un marchio dalla riconoscibilità immediata. Il 24 giugno il Museo Storico Alfa Romeo ospiterà club e appassionati per questo traguardo eccezionale, quale luogo migliore.

Come ben sappiamo di tratta di uno spazio molto prezioso dove sono custodite le più significative creazioni del marchio, dove Alfa Romeo potrà soffiare le sue 110 candeline. Prima e dopo il 24 giugno, però, gli appassionati avranno numerose occasioni per festeggiare il compleanno e ripercorrere le tappe di una storia gloriosa e costantemente proiettata al futuro.