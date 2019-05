Alfa Romeo Nring Quadrifoglio, debutta la serie limitata

editato in: da

Alfa Romeo presenta Giulia e Stelvio Nring Quadrifoglio, le versioni dei due modelli in edizione limitata per il Nord America.

Lo fa proprio negli Stati Uniti, al Salone di New York in programma dal 19 aprile al 28 aprile 2019. Sugli stand della kermesse statunitense, la Casa del Biscione toglie il velo a Giulia e Stelvio Nring Quadrifoglio in edizione limitata, prodotte in solo 110 esemplari.

Le edizioni speciali di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Nring sono un omaggio alle auto vincenti dell’Alfa Romeo. Entrambi i modelli celebrano la storia più antica del marchio nelle corse e il suo diretta collegamento con i circuiti più suggestivi, impegnativi e celebri del motorsport. I due esemplari sono stati realizzati in Italia, presso lo stabilimento di Cassino e progettati per offrire le versioni più veloci sul tracciato del Nürburgring.

La serie Quadrifoglio rappresenta un’eccellenza a livello di prestazione e tecnica. Sulla Stelvio, per esempio, è stato montato per la prima volta un propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo, abbinato al sistema di trazione integrale 84 che garantisce contemporaneamente alte prestazioni e sicurezza insieme al piacere della guida. Per capire a pieno il livello di prestazioni dei due modelli, basta concentrarsi sui tempi ottenuti al Nürburgring. Stelvio, il primo suv mai prodotto da Alfa romeo, detiene il primato nel suo segmento, avendo percorso in 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi i 20.832 chilometri di Nordschleife. Giulia Quadrifoglio, invece, ha ottenuto un tempo i 7’32”sul Nürburgring, raggiungendo la sua velocità massima di 307 km/h.

L’approdo di Giulia e Stelvio negli Stati Uniti rappresenta un grande motivo di orgoglio per Alfa Romeo, come annunciato da Tim Kuniskis, il Global Head della Casa italiana: “Alfa Romeo è sempre stata qualcosa di veramente speciale nel mondo automobilistico sia su strada che sui circuiti di gara, adesso onoriamo non solo quello che rappresenta per la comunità automobilistica, ma anche quello che rappresenta come marchio storico che ha ottenuto vittorie e giri record al Nürburgring. Finalmente, gli appassionati del Nord America potranno sperimentare in prima persona la tradizione Alfa Romeo con i veicoli speciali Quadrifoglio Nring in edizione limitata“.

Alfa Romeo è pronta a conquistare gli Stati Uniti con Giulia e Stelvio Quadrifoglio Nring in versione speciale ed edizione limitata. I 110 esemplari prodotti, sbarcheranno negli USA nel secondo trimestre del 2019.