Alfa Romeo, in arrivo una novità importante

Alfa Romeo Tonale: il nuovo Suv compatto del Biscione

Alfa Romeo quest’anno compie 110 anni, esattamente il 24 giugno, quindi festa grande per il Biscione. Arese sarà inondata dalle celebrazioni per questa grandiosa occasione e la Casa milanese proporrà tantissime iniziative differenti.

L’evento organizzato sarà ancora più grande del solito, visto l’importante traguardo raggiunto. Una delle grandi novità che potrebbe comparire sarà un modello inedito che per la prima volta farà il suo ingresso sul mercato. Durante i festeggiamenti probabilmente avremo modo di conoscere la nuova auto insieme alle concept precedenti e osservare le versioni di produzione girare in pista.

Ancora la Casa non ha confermato nulla, potrebbe trattarsi della presentazione definitiva di modelli che sono già stati appena anticipati, anche se effettivamente il tempo di industrializzazione utile sarebbe dovuto essere molto più lungo, e quindi pensiamo che si possa trattare del debutto di un modello completamente nuovo, una concept Alfa Romeo creata appositamente per gli anni Venti, come era successo per la Giulia.

Fortunatamente prima del 110° anniversario di Alfa Romeo a giugno, ci sarà il Salone di Ginevra a marzo, e quindi nei prossimi mesi vedremo se in occasione del grande evento svizzero la Casa del Biscione presenterà la versione definitiva del suv Tonale e anche cosa dobbiamo aspettarci per la grande manifestazione di giugno organizzata a Arese. Potrebbe trattarsi di un nuovo crossover compatto di segmento B realizzato con la piattaforma di PSA, vista la grande alleanza con FCA.

Tutti gli alfisti continuano a sperare e immaginare un grande regalo da parte del Biscione, visto la rarità dell’evento, un traguardo importantissimo per Alfa Romeo. Secondo la tradizione del brand comunque potrebbe trattarsi di un nuovo modello sportivo, erede nel 2020 di tanti gioielli antichi come la Duetto, la GTV o ancora la 6C. La nuova auto comunque dovrebbe essere utile al brand su due fronti, sia per fare volumi di vendita e avere una buona posizione sul mercato che per dimostrare di cosa è ancora capace Alfa Romeo nel 2020.

Nelle varie nuove ipotesi degli appassionati del marchio c’è anche la possibilità di una versione elettrificata. Una novità per questi anni Venti e per il 110° anniversario, una serie limitata, con motorizzazione ibrida plug-in.