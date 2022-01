Alfa Romeo, tutto pronto per il lancio del SUV Tonale

Importanti novità in arrivo in casa Alfa Romeo, col 2022 che verrà aperto con il debutto dell'attesissimo C-SUV Alfa Romeo Tonale che arriverà nelle concessionarie già nel primo semestre dell'anno che verrà.

Cresce l'attesa per l'arrivo del nuovo quattro ruote della Casa del Biscione, un mezzo che sarebbe dovuto essere presentato al Salone di Ginevra che, causa Covid-19, è stato annullato. Dopo i primi timori sul rinvio del lancio, da parte dell'azienda è dunque arrivata la ripianificazione con un evento dedicato tutto a Tonale il prossimo 8 febbraio 2022.

L'anno che verrà sarà dunque condito da un pizzico iniziale di suspance, col nuovo C-SUV che verrà svelato di certo in grande stile. Prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, Alfa Romeo Tonale è pronto a conquistare gli appassionati del marchio e ha intercettare i gusti del mercato.

Dalla Casa non sono arrivate ancora tante anticipazioni, ma quel che è certo è che entro giugno 2022 il compatto potrebbe arrivare nelle concessionarie in due varianti. La prima, quasi certa, è la presenza del nuovo 1.5 turbo benzina, ma non è da escludere anche l'arrivo di un 1.3 turbo benzina che potrebbe essere dotato di un sistema mild hybrid ed arrivare in listino in vari step di potenza.

Dalle fabbriche Alfa si vocifera poi di una ulteriore variante di Tonale, un diesel con motore da 1.6 da 130 CV pronta a scatenare la sua potenza in strada. In attesa di conoscere i progetti dell'azienda sulle varianti plug-in hybrid e sui motori elettrici (con Alfa che ha fissato la data per la prima auto elettrica del Biscione), il SUV al momento non sembrerebbe dover essere declinato anche in una versione sportiva.

Una rivoluzione, stando a quanto riferito da Alfa, si avrà però nella produzione stessa dell'auto. Infatti, stando a quanto dichiarato, uno dei radicali cambiamenti del modello sarà la produzione "on demand". Ma che significa? In poche parole si ridurranno o azzereranno gli stock, con la Casa che produrrà il C-SUV solo nella quantità richiesta dal cliente finale.

A svelare questa novità è stato il CEO Alfa Jean-Philippe Imparato: "Questo consentirà una migliore gestione dei costi a noi e ai concessionari per evitare sprechi. Non dobbiamo produrre auto che non hanno clienti perché gli stock sono un cancro, nessuna macchina deve restare più di 90 giorni nei parcheggi”.