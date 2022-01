Alfa Romeo inizia una nuova era con il SUV Tonale

Alfa Romeo è pronta a farsi bella in vista del debutto del SUV Tonale , in una prima in streaming pronta a fare emozionare gli affezionati al brand del Biscione. Quella del marchio lombardo è una vera e propria trasformazione in atto che col nuovo C-SUV trova la declinazione massima, tanto che l'evento di presentazione è stato intitolato "La Metamorfosi".

Alfa Romeo Tonale, una trasformazione

Il 2022 porta con sé tante novità per la Casa, tra le quali appunto l'esordio in grande stile di Tonale. Dopo i primi timori sul rinvio del lancio, col compatto che era stato presentato al Salone di Ginevra del 2019 (l'edizione 2022 è stata cancellata nuovamente a causa del Covid-19), la ripianificazione della presentazione è stata fissata per il prossimo 8 febbraio nel corso di un evento streaming che segnerà non solo l'ingresso in un segmento sempre più competitivo sul mercato europeo, ma anche l'arrivo della sua prima auto ibrida plug-in, dando via al processo di elettrificazione per Alfa Romeo.

Una vera e propria trasformazione per Alfa Romeo, pronta a entrare in grande stile puntando su una scommessa che dai piani alti della Casa voleva essere giocata da tempo. Dopo qualche titubanza e il ritardo che ha portato a slittare il lancio in avvio di 2022, Il CEO Jean-Philippe Imparato ha rilanciato sui social l'appuntamento di presentazione di Tonale, come a sottolineare la trepidante attesa che avvolge il nuovo compatto del Biscione.

Nella presentazione, fissata per l'8 febbraio 2022 alle 15 in streaming, verranno di certo svelati i dettagli sulla nuova quattro ruote, avvolta nel mistero sì, ma anche costruita nel tempo sulla base di un concept reso noto quasi tre anni fa.

Alfa Romeo Tonale, rumors e novità

Alfa Romeo Tonale è pronto a conquistare gli appassionati del marchio e a intercettare i gusti del mercato. Prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, non sono ancora arrivate dalla Casa delle specifiche tecniche ufficiali prima del lancio via web.

Quel che si vocifera, in un 2022 ricco di sorprese per Alfa, è la presenza del nuovo 1.5 turbo benzina, ma non è da escludere anche l'arrivo di un 1.3 turbo benzina che potrebbe essere dotato di un sistema mild hybrid ed arrivare in listino in vari step di potenza. Atteso nelle concessionarie entro la fine del primo semestre del 2022, il C-SUV potrebbe portare con sé ance una variante diesel con motore da 1.6 da 130 CV pronta a scatenare la sua potenza in strada.

Quel che è quasi certo, invece, è la nuova linea produttiva che Alfa Romeo ha intenzione di seguire proprio con Tonale. Secondo quanto riferito dal CEO Imparato, col nuovo SUV della Casa ci sarà una produzione on demand che consentirà di ridurre o addirittura azzerare gli stock, col compatto che verrà prodotto solo nei numeri e nelle quantità richieste dal cliente finale. "Questo consentirà una migliore gestione dei costi a noi e ai concessionari per evitare sprechi" aveva detto Imparato, sottolineando l'intenzione di far nascere un meccanismo nel quale l'auto passa dalla produzione alla strada senza doversi "frenare" per giorni, o addirittura mesi, nei parcheggi delle concessionarie in attesa di un acquirente finale.