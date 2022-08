Alfa Romeo, in arrivo l’inedita sportiva

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo: i nuovi piani per il futuro

Abbiamo visto di recente il lancio dell’Alfa Romeo Tonale, il nuvo C-SUV della Casa, che ha riscosso un ottimo successo sul mercato. L’auto di nuova generazione infatti piace particolarmente alla clientela. Si tratta nello specifico del primo SUV elettrificato della Casa di Arese, che ha segnato la vera metamorfosi del brand. Una vettura che fu presentata per la prima volta al Salone di Ginevra 2019 e che abbiamo atteso per anni.

Grazie all’effetto molto positivo che questo modello ha avuto e continua ad avere, Alfa Romeo si lancia in nuovi progetti allettanti. L’obiettivo della Casa infatti è quello di rafforzare la sua presenza a livello globale, lo ha confermato proprio il CEO Jean-Philippe Imparato. E non ha parlato solo in ambito del piano commerciale, ma anche dal punto di vista dell’immagine.

La presentazione di un nuovo modello per il 2023

A proposito di ampliamento della gamma, Alfa Romeo – molto probabilmente all’inizio del nuovo anno – presenterà una nuova concept, una sportiva già anticipata dal CEO. È stato lo stesso Imparato infatti a svelare qualcosa in più su questo prossimo progetto, durante un incontro con la stampa britannica.

Il manager ha parlato dei nuovi piani della Casa e della volontà di aggiungere a listino delle nuove sportive, che gli appassionati del Biscione non vedono l’ora di scoprire. Ha promesso che alcune novità saranno già svelate nella prima metà del 2023, quindi l’azienda sotto il Gruppo Stellantis è sicuramente già all’opera. E nei prossimi mesi potremo avere almeno il primo assaggio di questi nuovi modelli targati Alfa Romeo. Jean-Philippe Imparato ha sottolineato: “Usiamo una parola per definire il nostro marchio e questa è sportività”, per ribadire quanto appunto il carattere sportivo di Alfa Romeo sia un’etichetta, quella che il mondo dell’automobilismo gli riconosce, probabilmente da sempre.

Si è pure lasciato scappare una piccola indiscrezione sulla prossima vettura che verrà presentata a breve, dicendo che forse ricorderà il T33 Stradale, ma non ha voluto spingersi oltre, ha solo sottolineato: “Abbiamo così tante fantastiche idee basate sulla nostra iconica storia“.

Alfa Romeo Spider Duetto: il ritorno

Oltre a parlare di novità assolute che molto probabilmente vedremo lanciare sul mercato nei mesi a venire, anche in base al successo dei modelli che man mano verranno aggiunti a listino, il CEO ha espresso un altro desiderio, che non è sfuggito alla stampa. Ha nominato un’icona importantissima, la Spider Duetto: gli piacerebbe vederla in una nuova chiave moderna, “riflessa in un nuovo modello sportivo”.

Sul lato delle motorizzazioni non si è espresso, ma c’è già chi ipotizza chela nuova sportiva che vedremo il prossimo anno sotto forma di concept potrebbe essere elettrica. In effetti, come ben sappiamo, tra i piani di Alfa Romeo c’è anche il raggiungimento di una gamma completamente EV a partire dal 2025. Quindi potremmo già partire dalla prossima creatura. C’è da dire che però il CEO ha parlato di una sportiva con motore tradizionale a combustione, quindi non ci resta che attendere, per vedere cosa succedere nei prossimi mesi.

Una cosa è certa, ed è stato lo stesso manager a confermarla: nel 2027 la Casa di Arese lancerà sul mercato automobilistico una nuova e grande berlina 100% elettrica, che si rivolgerà soprattutto alla Cina e agli USA, ma che in un secondo momento verrà anche venduta in Europa.