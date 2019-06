Alfa Romeo Giulietta, sportività estrema con la Carbon Edition

editato in: da

Alfa Romeo Giulietta è appena stata lanciata nella sua nuova versione MY 2019, novità entusiasmanti per il pubblico.

Oggi dà il meglio di sé e si propone sul mercato con una serie speciale e limitata che esprime al massimo la sportività del marchio del Biscione, la Carbon Edition. Lo scopo di questa versione unica è quello di evidenziare e dare il massimo del riconoscimento ai tratti distintivi delle due versioni della vettura e offrire anche allo stesso tempo un vantaggio cliente del 50% rispetto al modello da cui deriva.

Differenti le caratteristiche e gli elementi unici che la Casa ha deciso di apportare a questa serie speciale, Alfa Romeo Giulietta Carbon Edition monta di serie dei nuovi cerchi in lega da 18’’ con trattamento nero lucido e sono immediatamente visibili i fari Bi-Xenon con ASF. Il Pack Carbon Look è anch’esso di serie e dona all’auto un dinamismo ancora più marcato, grazie al trattamento estetico specifico che è stato pensato a apportato alle minigonne laterali, calotte degli specchietti e griglia frontale. Anche il Pack Veloce offre dettagli unici, color Giallo Corsa, visibile in alcuni elementi e cuciture sia sul volante, che sul freno di stazionamento e sul cambio, ma anche ovviamente sui sedili sportivi in tessuto e Alcantara.

Per quanto riguarda invece l’impianto frenante possiamo fare come sempre il nome Brembo e dire che su questa versione è stato maggiorato e sono state inserite le pinze freno gialle. Standard i paraurti con le modanature dello stesso Giallo Corsa per la nuova Alfa Romeo Giulietta Carbon Edition. Le motorizzazioni inserite su questa serie speciale sono il 1.4 Turbo Benzina da 120 Cv e il 1.6 Multijet con la stessa potenza di 120 Cv.

Un ultimo cenno lo meritano gli elementi tecnologici, con il Pack Tech che monta telecamera e sensori di parcheggio posteriori, ingresso USB-HDMI, sistema di Infotainment Alfa Connect da 7’’ by Alpine con integrazione Apple CarPlay e Android Auto. Sia sulla versione Sport che sulla Veloce Carbon Edition, come abbiamo visto, sono di serie il pack Carbon Look, i fari Bi-Xenon con AFS, i nuovi cerchi in lega da 18″, gli interni con cuciture gialle a contrasto e gli inserti giallo corsa sui paraurti sportivi super grintosi. Nonostante la Casa del Biscione stia vivendo un momento poco roseo, anzi quasi drammatico, non smette di stupire la clientela con la proposta di nuovi modelli e versioni speciale delle sue iconiche vetture tanto amate dal pubblico.