Alfa Romeo Giulietta: il render su base Tonale fa sognare

Alfa Romeo crea da sempre vetture eccezionali, che negli anni hanno saputo entrare nel cuore degli appassionati del brand, gli alfisti puri, ma non solo nel loro. La Giulietta è una delle auto di maggiore successo della Casa.

Quello che vediamo oggi è il render della nuova versione di Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio, le prime immagini svelate da LP Design, che ha pensato e creato questo modello prendendo come base il suv Tonale della Casa di Arese e donando all’auto un aspetto esteriore molto sportivo. Tutti adesso si chiederanno se davvero il brand proporrà sul mercato una Giulietta Quadrifoglio su base Tonale. Nulla è impossibile, e lo dimostra appunto LP Design con la creazione della compatta di nuova generazione con forme molto accattivanti e sportive, mai viste prima d’ora.

L’auto di LP Design è stata pensata e disegnata con il corpo basso e allargato e con una carrozzeria a tre porte. Si presenta con un profilo molto muscoloso e filante, tra i vari dettagli estetici vediamo la feritoia vicino alla ruota anteriore e con i suoi caratteristici solchi leggeri, passaruota più pronunciati e minigonne laterali. La nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio di LP Design monta pneumatici slick da usare in circuito e cerchi in lega multi-razze. Ma il vero pezzo forte lo vediamo dietro, dove rubano la scena i gruppi ottici sottili sviluppati orizzontalmente che terminano al centro dove si fa notare il logo del marchio italiano, l’estetica in questo caso è come quella della Tonale.

Altri elementi che spiccano sul render della nuova Giulietta sono il generoso spoiler e il diffusore, che donano all’auto un aspetto super sportivo. Guardando la vettura all’anteriore, notiamo un cofano allungato e striato e il caratteristico trilobo della Casa che, come da tradizione, racchiude il badge di Alfa Romeo. La calandra si compone di quattro prese d’aria inferiori, feritoie e appendici aerodinamiche. Bellissima questa Giulietta, anche se molto probabilmente è destinata a rimanere solo un sogno. A meno che davvero LP Design, con queste bellissime immagini, riesca a convincere la Casa a realizzare davvero questa Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio unica su base Tonale, il nuovo suv.