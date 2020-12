Alfa Romeo Giulia e Stelvio si rinnovano nel segno della sportività

editato in: da

Il Model Year 2021 di Giulia e Stelvio si rinnova proponendo l’allestimento adatto sia per chi cerca la sportività sia per chi predilige un comfort e un’eleganza esclusivi. E così esordiscono Giulia e Stelvio nell’allestimento “Veloce Ti”.

Una versione che integra perfettamente contenuti sportivi e stile e che enfatizza le prestazioni eccezionali dei modelli da oggi dotati dei nuovi e più efficienti propulsori in linea con le nuove normative E6d-Final. La nuova Stelvio si monta inediti cerchi in lega da 21’’ che evidenziano le doti dinamiche dell’auto, grazie ad una spiccata connotazione sportiva. Sono disponibili con doppia finitura brunita e argentata e con un design specifico per la versione Quadrifoglio, la più performante.

Ma l’allestimento “Veloce Ti” cos’ha in serbo per tutti gli amanti del brand italiano? Innanzitutto la sigla “Ti”, che significa Turismo Internazionale, da sempre contraddistingue i modelli più ricchi e eleganti, mentre la dicitura “Veloce” viene ovviamente usata per le versioni più performanti. Il nuovo allestimento dedicato a Giulia e Stelvio MY 2021 rappresenta l’eccellenza tecnica e motoristica. Unisce la sportività di “Veloce” a uno stile accattivante.

Oltre alle nuove caratteristiche funzionali, vediamo anche delle modifiche estetiche, come il nuovo paraurti posteriore con skid-plate specifico, il body kit in tinta carrozzeria e le palette del cambio automatico in alluminio solidali al piantone dello sterzo. Giulia Veloce Ti mostra paraurti specifici, minigonne e spoiler in carbonio. Stelvio Veloce Ti invece vanta i nuovi cerchi in lega. Gli interni riprendono quelli delle nuove versioni Quadrifoglio con i sedili sportivi in pelle e Alcantara, l’imperiale nero e le esclusive finiture in vera fibra di carbonio. Toni scuri anche per la cornice dei vetri, i cristalli privacy, i badge identificativi “Stelvio” o “Giulia”, “Q4” e “Veloce Ti”.

Giulia e Stelvio Veloce Ti montano il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Le auto dispongono di un set completo di funzionalità ADAS, in grado di offrire il livello 2 di guida autonoma, che si raggiunge quando il guidatore può lasciare alla sua vettura il controllo di acceleratore, freno e sterzo in determinate condizioni, attraverso sistemi elettronici che richiedono il continuo monitoraggio da parte del guidatore ma lo supportano per offrirgli un maggiore comfort nei lunghi viaggi.

Nel corso del 2021 sarà disponibile l’intera gamma di servizi Alfa Connect Services, lo strumento che offre connettività di bordo avanzata e una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort. I pacchetti disponibili sono numerosi. Inoltre, grazie alla presenza di Alfa Connect Box, il cliente potrà usufruire di numerosi vantaggi assicurativi studiati in collaborazione con aziende leader nel proprio settore.