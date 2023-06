Alfa Romeo, è sold out l’auto che celebra una leggenda

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo Alfa Romeo ha già venduto tutti gli esemplari delle nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Tutto come previsto: le edizioni limitate di Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario sono già sold out come annunciato ufficialmente da Alfa Romeo. Il marchio italiano, che ha presentato queste versioni speciali dei suoi modelli sportivi per celebrare i 100 anni del brand Quadrifoglio, produrrà 100 esemplari per la Giulia e 100 per lo Stelvio. Tutta la produzione è stata prenotata nel giro di poche settimane rendendo il progetto un vero e proprio successo per la casa italiana.

Un omaggio a 100 anni di storia

Le versioni Quadrifoglio 100° Anniversario delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono state presentate nelle corse settimane per celebrare i 100 anni dell’iconico emblema sportivo di casa Alfa Romeo. Il Quadrifoglio nasce, infatti, il 15 aprile 1923 quando Ugo Sivocci portò alla vittoria della Targa Florio la Corsa RL, la prima Alfa Romeo della storia ad essere impreziosita (come segno di buon augurio) da logo del Quadrifoglio Verde.

Nel corso dei decenni successivi, il Quadrifoglio è diventato il simbolo della produzione sportiva di Alfa Romeo che ha poi trovato una delle sue massime espressioni con la Giulia e, successivamente, lo Stelvio in versione Quadrifoglio. Le due sportive a listino della Casa italiana hanno ottenuto un grande successo internazionale nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla presenza del motore 2.9 V6, ora potenziato fino a 520 CV, entrato di diritto nella storia di Alfa Romeo.

La serie speciale Quadrifoglio 100° Anniversario può contare sul differenziale autobloccante meccanico, in grado di ottimizzare il trasferimento della coppia motrice e di incrementare stabilità, agilità e velocità in curva. Alfa Romeo ha arricchito le sue sportive con le pinze freno color oro e l’utilizzo di fibra di carbonio per la realizzazione della calandra e delle calotte specchio. La dotazione include il sistema di scarico Akrapovich oltre ai nuovi fari Full-LED Matrix adattivi.

All’interno ritorna la colorazione oro, utilizzata le cuciture a vista, e c’è spazio per il badge celebrativo. Il volante, elemento centrale di tutte le Quadrifoglio, è rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio. Presente anche lo schermo TFT da 12,3 pollici, totalmente digitale. Le due serie speciali erano ordinabili in sole tre livree: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.

Una serie speciale globale

Il successo registrato dalla serie speciale Quadrifoglio 100° Anniversario è una nuova conferma del carattere sempre più globale di Alfa Romeo. I 200 esemplari che usciranno dallo stabilimento di Cassino, dove potrebbe essere realizzata la nuova Alfetta, raggiungeranno tutti i contenimenti. La produzione, infatti, sarà distribuita per tutti e cinque i continenti. Le nuove limited edition, quindi, porteranno il simbolo del DNA sportivo di Alfa Romeo in tutto il mondo.

In questo modo, la casa italiana punta ad aprire la strada anche ai progetti futuri. La nuova era di Alfa Romeo inizierà nei prossimi anni con nuove sportive, tra cui una supercar da 1.000 CV, che rimpiazzeranno Giulia e Stelvio e avranno il compito di continuare a dar lustro al sempre più iconico emblema del Quadrifoglio garantendo tanta sportività (nonostante la necessaria elettrificazione), senza compromessi.