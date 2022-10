Alfa Romeo Giulia e Stelvio: l’evoluzione delle best seller

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un frontale rinnovato e nuove tecnologie: nel 2023 arrivano le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Giulia e Stelvio evolvono nello stile e nella tecnologia: i due modelli Alfa Romeo debuttano con un frontale rinnovato e tecnologie aggiornate, ma restano decisamente fedeli al DNA del brand, espressione di nobile sportività italiana dal 1910. Con l’ultimo aggiornamento, esordisce anche su Giulia e Stelvio la tecnologia NFT, un’esclusiva mondiale lanciata per la prima volta dalla Casa italiana su Tonale. Il debutto dei nuovi modelli è accompagnato dalla presentazione della versione speciale Competizione, un concentrato di eleganza e sportività nel classico stile di Alfa Romeo.

Un nuovo “sguardo” per Giulia e Stelvio

L’intervento stilistico si è focalizzato sul frontale delle vetture, che mostra oggi una rivisitazione contemporanea del distintivo “Trilobo” Alfa Romeo, il frontale a tre aperture che debuttò, negli anni Cinquanta, sull’Alfa 1900. Il “family feeling” con Tonale è sempre più evidente: le nuove Giulia e Stelvio appartengono in maniera lampante alla famiglia del SUV compatto Auto Europa 2023, e lo si vede anche dai gruppi ottici scelti per le nuove versioni.

La fanaleria 3+3 con fari Full-LED Adaptive Matrix non segna soltanto la continuità stilistica e “familiare” con Tonale, ma è anche un omaggio allo sguardo fiero di due modelli storici del Biscione, la SZ Zagato e il concept Proteo. I nuovi fari di Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono per la prima volta dotati di due tecnologie molto sofisticate: l’Adaptive Front Lighting System, che regola la potenza degli anabbaglianti in base alle necessità, e la Glare-Free High Beam Segmented Technology, che rileva automaticamente il traffico nel senso opposto ed evita l’abbagliamento da parte delle altre auto.

Anche la logica di gamma segue la strada indicata da Tonale: i quattro allestimenti disponibili per Giulia e Stelvio sono Super, Sprint, Ti e Veloce, versioni che riescono a connotare la propria vettura in senso sportivo, elegante o completamente votato alle performance.

Nuova strumentazione e il debutto dell’NFT

In termini di tecnologie, la novità più evidente si trova al centro del quadro strumenti, caratterizzato dal classico design “a cannocchiale”: qui campeggia il nuovo schermo TFT da 12,3’’ completamente digitale che permette di accedere a tutte le informazioni e i parametri della vettura. Il cluster può essere configurato secondo tre diversi layout, che possono donare alla strumentazione della vettura un carattere più o meno futuristico: lo schema Evolved evoca le Alfa del futuro, mentre il layout Heritage si ispira ai modelli storici degli anni Sessanta e Settanta, con dettagli distintivi come i numeri invertiti sull’estremità finale del tachimetro.

A prescindere dallo stile che si sceglie per la propria esperienza di guida, le nuove Giulia e Stelvio debuttano con la possibilità di integrare la tecnologia NFT (Non Fungible Token), un’esclusiva mondiale nel panorama automotive lanciata in anteprima su Tonale e che oggi si estende all’intera gamma. La tecnologia si basa su un registro digitale, segreto e immodificabile, in cui vengono riportate le informazioni sulla vita della vettura grazie all’emissione di un certificato digitale, che può essere usato come garanzia del buon mantenimento della vettura e rappresenta quindi un’ulteriore fonte di credibilità per il mercato dell’usato.

Alfa Romeo: bellezza senza tempo

Per celebrare il debutto delle nuove Giulia e Stelvio, che insieme a Tonale mostrano la metamorfosi del brand nella definizione di un nuovo concetto di sportività, Alfa Romeo presenta la serie speciale Competizione. Nata sulla base di Veloce, la versione Competizione è disponibile per tutte le motorizzazioni dei due modelli, sia per le diesel da 160 CV a trazione posteriore sia per le potenti motorizzazioni a trazione integrale benzina da 280 CV e diesel da 210 CV.

Nella versione di lancio, Giulia e Stelvio Competizione mostrano l’esclusivo colore grigio opaco Moon Light a contrasto con il rosso delle pinze dei freni, accentuato su Stelvio dai cerchi in lega da 21’’. All’interno, le versioni top di gamma sono caratterizzate da sedili rivestiti in pelle nera con cuciture rosse, vetri privacy e il badge Competizione posto sulla fiancata e sul poggiatesta anteriore, dettagli che ancora una volta evocano la bellezza senza tempo dei modelli sportivi più iconici del brand. Le nuove Giulia e Stelvio ancora non si trovano nel listino ufficiale della Casa: saranno disponibili a partire da febbraio 2023.