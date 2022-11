Alfa Romeo Giulia e Stelvio, aprono gli ordini: la versione speciale

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Aperti gli ordini per le Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Le Nuove Giulia e Stelvio sono ordinabili presso le concessionarie del Biscione. Due modelli che segnano l’evoluzione, in termini di stile e tecnologia, di due vetture pluripremiate sia per le eccellenze del brand – tra cui il perfetto bilanciamento dei pesi, la dinamica di guida da prima della classe, le soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento – sia per il design senza tempo che rende qualsiasi auto del Biscione un’autentica “opera d’arte in movimento”.

Le vetture, secondo quanto dichiarato da Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, “sono espressione della bellezza del design italiano, distintamente Alfa Romeo, che ora viene resa ancora più seducente e contemporanea, grazie al nuovo frontale che crea un chiaro e forte family feeling con Tonale. Sono certo che il nuovo sguardo accattivante e le tante evoluzioni tecnologiche esalteranno l’interesse verso queste due creazioni meccaniche, sempre più amate dagli appassionati del marchio”.

La grande novità sulle Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Un elemento inedito sui nuovi modelli è senza dubbio rappresentato dai gruppi ottici anteriori e da una rivisitazione contemporanea del famoso “Trilobo”. Su entrambi i veicoli debutta la fanaleria “3+3”, con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix; il frontale è molto simile a quello dell’ultima nata Tonale e, al tempo stesso, rende omaggio a un rinomato stilema del marchio, introdotto dalle iconiche Alfa Romeo SZ Zagato e il concept Alfa Romeo Proteo. Sia la griglia anteriore – dove è posizionato il logo – che quelle inferiori – destinate alle due principali prese d’aria – presentano oggi un inedito trattamento delle superfici.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La tecnologia avanzata

Le Nuove Giulia e Stelvio sono dotate della tecnologia più avanzata, che garantisce ai clienti un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo il piacere di guida tipico di una Alfa Romeo. La novità più importante si osserva al centro del quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, dove troviamo il nuovo schermo TFT da 12,3” – totalmente digitale – da cui è possibile vedere tutte le informazioni sull’auto e i parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma.

Anche sulle Nuove Giulia e Stelvio è disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), un’esclusiva mondiale nel panorama automotive che Alfa Romeo ha lanciato prima su Tonale e ora sull’intera gamma. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura.

Le auto sono equipaggiate con un’interfaccia HMI (Human Machine Interface) fluida e intuitiva per avere a portata di mano tutte le funzionalità. E il sistema infotainment garantisce contenuti, funzionalità e la piattaforma “Alfa Connect Services” che propone un’ampia serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort.

La nuova gamma

Giulia e Stelvio si confermano best in class nei rispettivi segmenti, regalando un’esperienza di guida straordinaria, con il giusto equilibrio tra design italiano, motori all’avanguardia, perfetta distribuzione dei pesi, soluzioni tecniche uniche ed eccellente rapporto peso/potenza. Le auto mantengono la stessa logica di gamma introdotta con Tonale, gli allestimenti sono quattro, a seconda delle necessità dei clienti: Super, Sprint, Ti e Veloce. A disposizione le versioni Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore, Turbo Benzina da 280 CV e Turbo Diesel da 210 CV a trazione integrale Q4.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

La serie speciale Competizione

C’è anche una versione speciale, denominata Competizione: un autentico concentrato di stile e tecnologia nato sulla base della Veloce e disponibile con tutte le motorizzazioni. È la versione top di gamma, che si presenta nell’esclusivo colore grigio opaco Moon Light, a contrasto con il rosso delle pinze dei freni. All’interno, impianto audio Harman/Kardon e rivestimento in pelle pregiata nera con cuciture rosse per plancia e sedili. Inclusi i vetri privacy e il badge Competizione posto sulla fiancata e sul poggiatesta anteriore.