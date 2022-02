Alfa Romeo Giulia eletta ‘Best Car 2022’ in Germania

Vittoria della classe media, categoria vetture d’importazione, per Alfa Romeo Giulia che per la quinta volta viene eletta Best Car dai lettori di auto motor und sport in Germania. I lettori della celebre testata automobilistica tedesca hanno votato ancora una volta la Giulia come la miglior auto secondo i loro gusti e le loro preferenze.

Ed è già la quinta volta negli ultimi sei anni che la berlina italiana si aggiudica questo premio, classificata al primo posto nella categoria classe media/vetture d‘importazione. Su un totale di oltre 100.000 partecipanti al concorso dei lettori, il 18,8% ha votato l’Alfa Romeo Giulia come la migliore nella categoria.

Nuovi riconoscimenti per Alfa Romeo Giulia

Con la vittoria nella categoria “Best Cars 2022”, continuano a crescere i premi e grandi riconoscimenti in Germania per la berlina del Biscione, così tanto amata. Negli ultimi anni, l’auto di successo di Alfa Romeo ha ricevuto il premio di fama internazionale “Red Dot Award” e ha collezionato svariati altri concorsi di lettori in tutti i continenti. Il concorso “Best Cars” di “auto motor und sport” è arrivato quest’anno alla sua 46esima edizione. La testata ha chiesto ai suoi lettori di votare tra 386 veicoli attuali suddivisi in 12 differenti categorie, coinvolgendo nelle stesse anche i veicoli d’importazione.

La nuova gamma Giulia MY2022

Abbiamo visto il mese scorso il lancio della nuova campagna pubblicitaria per la gamma Stelvio e Giulia MY2022, ancora più ricca e con allestimenti pensati per le più diverse esigenze. L’esperienza di guida a bordo di Alfa Romeo arriva a un nuovo livello, caratterizzato da numerose novità: l’evoluzione parte dagli allestimenti, che si distinguono sempre tra l’eleganza più raffinata e la sportività tipica del brand.

Ovviamente non mancano versioni specifiche pensate per il cliente aziendale e per chiunque voglia muovere i primi passi nel mondo Alfa Romeo. In dettaglio, l’allestimento Super Business si rivolge agli “user chooser” che potranno sceglierle all’interno delle carlist aziendali e utilizzarle per il lavoro e il tempo libero.

Segue poi l’allestimento Sprint, che rappresenta la democratizzazione dello stile sportivo della Casa di Arese. In questo caso specifico, coi nuovi modelli Sprint, allo stile e alla sicurezza di Super Business si aggiunge tutta l’essenza della sportività Alfa Romeo espressa da dettagli bruniti, cerchi in lega da 18’’, cristalli posteriori oscurati, sedili in tessuto tecnico con inserti soft-touch, palette cambio al volante, dettagli in alluminio.

E non è tutto, perché anche con la gamma MY22 troviamo l’allestimento Ti, che continua ad avere una connotazione lussuosa e confortevole. La sigla sta ad indicare “Turismo Internazionale”, badge storico del mondo Alfa Romeo, che da sempre contraddistingue i modelli più ricchi, eleganti e raffinati. Tra le dotazioni di serie, i sedili in pelle, con plancia in pelle a richiesta, regolabili elettricamente, wireless charger, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera posteriore con griglie dinamiche e sistemi ADAS di secondo livello. Completano la dotazione cerchi in lega da 18’’ per Giulia Ti.

I due allestimenti ‘performanti’

Alfa Romeo Giulia, nell’allestimento Veloce, è caratterizzato dalle alte performance, e rappresenta la quintessenza della sportività, sia in termini di stile che di prestazioni. Di serie l’auto presenta cerchi in lega leggera da 19’’, volante sportivo in pelle, palette cambio al volante, navigatore con schermo touch da 8,8”, keyless entry, bloccaggio differenziale posteriore, sedili elettrici, sensori anteriori e posteriori, cristalli posteriori oscurati e la cornice cristalli esterna nera lucida, retrocamera posteriore con griglie dinamiche e sistemi ADAS di secondo livello.

E infine c’è la versione Quadrifoglio (eletta auto sportiva dell’anno in Germania), la più amata dagli appassionati dell’alta velocità, della potenza e del ruggito di Alfa Romeo. La Giulia in questo allestimento, anche nell’edizione MY22, esprime ancor di più performance, DNA vincente e stile inconfondibilmente italiano. Le prestazioni, ai vertici della categoria, sono assicurate dal potente propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo, in grado di erogare ben 510 CV e 600 Nm di coppia massima a 2.500 giri/min.