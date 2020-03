Alfa Romeo, a Ginevra in arrivo una Giulia da 620 cavalli

editato in: da

Così rinasce la mitica Alfa Romeo Giulia GTA

Un anniversario importante per Alfa Romeo che, in questo 2020 appena iniziato, compie ben 110 anni. La Casa automobilistica del Biscione darà il via ai grandi festeggiamenti ad Arese, le sorprese in serbo per tutti gli appassionati saranno degne del brand.

Ne abbiamo parlato proprio alcuni giorni fa, il 24 giugno 2020 Alfa Romeo riunirà tutti gli appassionati in una giornata speciale per i 110 anni, le celebrazioni della Casa milanese saranno sicuramente indimenticabili e le iniziative organizzate saranno moltissime e originali. Visto il grande traguardo raggiunto quest’anno il compleanno sarà speciale e l’evento organizzato sarà più grande del solito.

Se ne parla tanto in questo periodo, si fantastica sulle novità che il Biscione potrebbe presentare durante la grande manifestazione.

Alfa Romeo potrebbe infatti cogliere l’occasione dei festeggiamenti e presentare proprio il 24 giugno, per la prima volta al pubblico, una nuova auto insieme alle concept che abbiamo già visto precedentemente.

Un modello inedito che farà il suo ingresso per la prima volta sul mercato, ancora nessuna conferma arriva però da parte della Casa. Questo significa che potremmo anche solo vedere la presentazione definitiva di modelli che sono già stati appena anticipati, anche se effettivamente il tempo di industrializzazione utile sarebbe dovuto essere molto più lungo. La speranza quindi è che veramente debutti un modello completamente nuovo, una concept Alfa Romeo creata appositamente per gli anni Venti, come era successo per la Giulia.

E quell’auto potrebbe proprio essere una nuova versione della meravigliosa Giulia, una nuova Alfa Romeo Giulia GTA. Auto dalle prestazioni grandiose che ovviamente tutti gli appassionati del brand accoglierebbero con la gioia nel cuore. Gli amanti dei modelli sportivi dalle prestazioni da urlo sperano quindi nell’arrivo di una variante addirittura al di sopra della Quadrifoglio in termini di potenza. La nuova Giulia GTA potrebbe essere costruita prendendo spunto dalla Gran Turismo Alleggerita.

E se siamo abituati alla potenza di poco più di 500 cavalli della Giulia Quadrifoglio, in questa nuova versione potente potremmo arrivare a toccare fino a 620 CV. Secondo le indiscrezioni l’auto sarebbe realizzata nell’unica versione con cambio automatico ZF a 8 rapporti. In termini di peso, potrebbe essere 20 kg in meno rispetto alla Quadrifoglio. Chissà se davvero il 24 giugno ad Arese vedremo questo nuovo modello eccezionale e potente di Alfa Romeo Giulia GTA o se rimarrà solo un sogno.