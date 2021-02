Alfa Romeo Giulia votata come “Best Car” in Germania

editato in: da

L’edizione 2021 dei “Best Cars award” incorona Alfa Romeo Giulia per la quarta volta in cinque anni. I lettori che hanno votato i loro veicoli preferiti sono stati più di 101.000, e hanno dovuto scegliere tra i 378 modelli presenti sul mercato tedesco.

Per Alfa Romeo Giulia è un altro prestigioso traguardo, un riconoscimento molto importante per la berlina della Casa del Biscione. La rivista automobilistica “Auto Motor und Sport” ha eletto la sua “Best Car 2021”. I lettori hanno votato assegnando la vittoria alla berlina italiana nella categoria berline di importazione, e questo per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Conquistando il 22% dei voti, Alfa Romeo Giulia ha prevalso su 14 concorrenti. Alfa Romeo Giulietta e Alfa Romeo Stelvio, rispettivamente seconda e terza nelle loro categorie, hanno completato il successo del brand ai “Best Car 2021”.

La quarta vittoria in cinque anni di Alfa Romeo Giulia ai “Best Cars award” rappresenta una conferma di quanto gli appassionati di auto in Germania siano legati profondamente, con forte entusiasmo, al marchio italiano. A testimoniarlo non è solo la vittoria di Giulia, ma anche i riconoscimenti conquistati dai modelli Stelvio e Giulietta nelle rispettive categorie.

Come abbiamo detto, sono stati più di 101.000 i lettori che hanno partecipato alla 45a edizione del concorso “Best Cars” indetto dalla rivista specializzata “Auto Motor und Sport” e che hanno potuto scegliere tra 387 modelli suddivisi in undici categorie, inclusi i veicoli di importazione nelle rispettive sezioni. Per la prima volta, la cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale, ovviamente la situazione è dovuta alla pandemia di Covid-19 che ormai da un anno coinvolge il globo e stravolge le nostre abitudini e libertà.

Non dimentichiamo che Alfa Romeo Giulia, nella sua versione sportiva e potente Quadrifoglio, lo scorso anno ha conquistato un importante premio. È stata eletta auto sportiva dell’anno in Germania, la rivista tedesca “Auto Bild” ha assegnato a Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio il primo posto nella categoria “Berline e Station Wagon/Van”. Un successo che ha replicato quello di Stelvio Quadrifoglio, risultata prima della propria categoria nella competizione esattamente un anno prima. Le due vetture montano il motore V6 biturbo a benzina, che eroga 375 kW (510 CV).