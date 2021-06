Alfa Romeo compie 111 anni, grande festa ad Arese

editato in: da

In occasione dei 111 anni di storia di Alfa Romeo, marchio fondato il 24 giugno del 1910, Arese si tinge idealmente di rosso per festeggiare il mito dell’automobilismo italiano con quattro giorni di eventi dedicati a tutti gli alfisti.

La manifestazione per celebrare i 111 anni di Alfa Romeo prevede un calendario fitto di eventi che spaziano dalla storia alle attività per gruppi e famiglie, passando per la Formula 1 fino ad arrivare alle parate. Un ruolo speciale lo ricopre il Museo di Arese che come ogni anno accoglie tanti appassionati nei giorni in cui ricorre l’anniversario della fondazione della Casa del Biscione. Nel Museo è stato preparato un allestimento temporaneo che fino a domenica racconta le infinite sfumature e interpretazioni del rosso Alfa, attraverso una suggestiva carrellata di modelli di diverse epoche e caratteristiche.

Le celebrazioni per i 111 anni della Casa di Arese sono l’occasione ideale per un evento che le auto del passato con quelle del presente all’interno del listino Alfa Romeo: in questi giorni, infatti, i primi acquirenti che hanno acquistato le Giulia GTA e GTAm ritirano i primi esemplari delle straordinarie vetture prodotte in una serie esclusiva di sole 500 unità numerate.

I fortunati possessori delle Giulia GTA e GTAm in edizione limitata vengono accompagnati dai Responsabili del Brand, del Design e dell’Engineering di Alfa Romeo, i quali illustrano tutti i dettagli e i retroscena del progetto. Per la prima volta, inoltre, potranno provare le Giulia sulla pista interna del Museo e provare le emozioni di guidare una supercar equipaggiata con motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV rappresenta la massima espressione della capacità unica del Marchio di coniugare stile e sportività.

L’iniziativa segue quella lanciata nei giorni scorsi, quando Alfa Romeo ha dato il via alle vendite di Giulia e Stelvio Web Edition pensate appositamente per l’e-commerce, con vantaggi esclusivi e offerte su misura. All’interno del Museo, inoltre, sarà possibile vivere in diretta il percorso di avvicinamento al Gran Premio di Austria del mondiale di Formula 1, dalle prove libere alle qualifiche fino alla gara di domenica: il tutto trasmesso in diretta sul maxischermo della sala Giulia.

Le sorprese, però, non finiscono qui: nel giorno delle prove libere è previsto un collegamento esclusivo con il circuito di Spielberg e la possibilità di dialogare in diretta streaming con i due piloti del team Alfa Romeo Racing Orlen Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Le due monoposto impegnate nel campionato di Formula 1, durante il weekend esibiranno il logo creato appositamente per i 111 anni di Alfa. Durante il fine settimana sono previste anche due conferenze stampa di approfondimento sulla storia del marchio Alfa e tante attività per gruppi e per famiglie e iniziative per i Club Alfa Romeo.