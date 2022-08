Alfa Romeo, come ottenere una Giulia GTA con un semplice kit

Per il brand ricreare questo modello ha segnato un gran ritorno alle radici, Alfa Romeo ha infatti dato vita a un’auto che rappresenta la massima espressione della capacità unica della Casa di unire stile e sportività. Il suo debutto ufficiale non poteva che avvenire presso le ex Officine Autodelta, nel Centro Sperimentale di Balocco (Vercelli), dove negli anni Sessanta nasceva la Giulia Sprint GTA, una delle vetture più vincenti della storia di Alfa Romeo.

L'intera produzione di Giulia GTA e GTAm è andata sold out subito, lasciando “a bocca asciutta” molti appassionati intenzionati a comprare la vettura. Ma oggi arriva una grande novità, che potrebbe accontentare qualcuno: un kit speciale realizzato da Paris5 Garage, che riesce a “elaborare” una normale Giulia e trasformarla nella “sorella potente”.

Il kit speciale

L’Alfa Romeo Giulia GTA è stata prodotta in sole 500 unità, versione ultra sportiva di Giulia realizzata lo scorso anno e venduta in pochissimo tempo. È per questo che i professionisti e tecnici di Paris5 hanno pensato di creare un bodykit che ricalca le sembianze della Giulia GTA e della GTAm.

Da che cosa è formato il kit di “elaborazione” creato su misura per la Giulia? Contiene un nuovo paraurti ridisegnato, che presenta un look decisamente più sportivo, con prese più grandi e splitter in fibra di carbonio, fori extra intorno alla griglia, una nuova presa d'aria sul cofano. Non è tutto, sono stati creati anche degli innovativi parafanghi anteriori più estremi e larghi, le estensioni del parafango posteriore, un’ala posteriore importante e un grande diffusore con doppi tubi di scarico al centro.

È chiaro che chiunque si intende d'auto, soprattutto gli appassionati di Alfa Romeo, nota al primo sguardo che l'ala posteriore del kit è un po' più piccola rispetto all'originale della Giulia GTA, e ovviamente anche gli scarichi usati nella conversione non sono identici all’Akrapovič in titanio che viene montato in fabbrica. Per quanto riguarda i cerchi, che come sappiamo dicono molto dell’immagine sportiva di una vettura, sono in lega da 20 pollici e, anche se il design non poteva chiaramente essere identico a quello di Alfa Romeo, fanno un’ottima scena.

Il modello che ha ispirato la realizzazione del kit

La Giulia Quadrifoglio è il modello che è stato usato dai tecnici di Paris5 per la realizzazione del nuovo kit di conversione GTA. Si tratta infatti della versione più simile possibile, anche in termini di prestazioni, alle GTA e GTAm. Sono infatti due varianti del Biscione equipaggiate con il motore V6 2.9 litri twin-turbo, e in grado di erogare 503 CV di potenza per la Quadrifoglio e 532 CV per la GTA e GTAm. Il prezzo del kit? Coloro che sono già in possesso di un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio possono spendere poco più di 9.000 per trasformarla sino a farla sembrare quasi una GTAm; è ovvio che chi ha invece una delle altre varianti di Giulia minori sono necessari che componenti extra per la conversione, e quindi il prezzo aumenta.