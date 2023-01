Alfa Romeo è il brand premium che cresce di più

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un 2022 di grandi successi per Alfa Romeo

Il marchio italiano chiude il 2022 nel segno del successo, registrando la migliore crescita di volumi tra i brand premium. Mette solide basi per prepararsi a un 2023 da sogno, ancora più ambizioso.

Un 2022 davvero straordinario per Alfa Romeo, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, con un trend in crescita su tutti i principali indicatori. Partiamo dalle vendite, l’ultimo trimestre dell’anno si chiude con l’1,4% di quota di mercato, la migliore degli ultimi 3 anni. Questo risultato permette alla Casa di essere il brand premium che cresce di più anno su anno, con più di 3.000 immatricolazioni in più (+27% sul 2021).

Alfa Romeo ha una grande forza e si prepara per affrontare il 2023 con entusiasmo e successo, proponendo sul mercato l’intera gamma di Tonale accanto alle Nuove Giulia e Stelvio, che abbiamo visto nelle scorse settimane.

Alfa Romeo Tonale apre una nuova era per il brand

Il nuovo SUV elettrificato del Biscione è stato il protagonista assoluto dell’anno appena concluso. Ha totalizzato un numero di ordini da record, che permette al brand di pensare a un 2023 pieno di progetti e ambizioni di vertice nel segmento.

Il successo del SUV compatto ibrido Alfa Romeo Tonale riguarda anche il comparto Business, grazie all’introduzione del propulsore 1.6 diesel 130 CV abbinato al nuovo cambio automatico a doppia frizione e sei marce TCT, che affianca le già amate versioni Hybrid da 130 e 160 CV.

Il lancio della gamma si completa con la nuova Plug-In Hybrid Q4, modello con cui il marchio ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA. Versione top di gamma, in arrivo a gennaio presso le concessionarie italiane, combina efficienza e sportività ai massimi livelli.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è una pietra miliare nel percorso “zero to zero” di Alfa Romeo, che lo porterà a diventare un brand a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà 100% elettrificata. Non solo, concentrando questa evoluzione in soli cinque anni, Alfa Romeo si posiziona nel settore automotive come il marchio più veloce a raggiungere la carbon neutrality.

Una pioggia di premi per Alfa Romeo

Moltissimi i riconoscimenti ottenuti dal SUV Tonale, da parte della stampa internazionale: premi per il design, le prestazioni e anche le emozioni tipiche del brand in equilibrio con le necessità di business. In Italia, Tonale si aggiudica “Auto Europa 2023”, assegnato dai soci dell’UIGA, e “Auto Più Bella del Web“, promosso da Infomotori.com.

Le Nuove Giulia e Stelvio

Bellezza senza tempo: al fianco del SUV Tonale ci sono anche loro, le nuove versioni di Giulia e Stelvio. Il grande SUV si conferma per il quarto anno consecutivo leader del segmento D-SUV, con una quota di mercato al 16,2%, in crescita rispetto al 2021, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D.

Da febbraio arriveranno le Nuove Giulia e Stelvio, caratterizzate dal frontale con fari Full-LED Adaptive Matrix e dal nuovo quadro strumenti digitale. Entrambe le vetture segnano l’evoluzione di due modelli pluripremiati sia per le eccellenze del marchio sia per il design senza tempo.

La qualità espressa da un brand premium come Alfa Romeo non si valuta solo dai prodotti, ma anche dalla soddisfazione espressa dai clienti: nella customer satisfaction la valutazione ottenuta per il processo di acquisto di una vettura nuova ha superato i 96 punti su 100.

Tra gli importanti traguardi raggiunti nel 2022, lo scorso giugno, in occasione del lancio commerciale di Tonale, Alfa Romeo ha inaugurato a Milano un nuovo flagship store all’interno di Stellantis&You Sales & Services. È il primo showroom al mondo con la nuova Brand Identity, dove vivere un’esperienza sensoriale immersiva.